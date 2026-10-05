Régimen de Delcy Rodríguez no ha pedido inmunidad para Maduro, informa EE.UU.

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que Venezuela no ha solicitado inmunidad para Nicolás Maduro en el proceso penal que enfrenta en Nueva York, pese a que la defensa del depuesto líder venezolano sostiene que debería estar protegido por su condición de jefe de Estado.

La Fiscalía estadounidense hizo la precisión en un documento presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein, en el que pidió rechazar los argumentos de Maduro y su esposa, Cilia Flores, para que se desestime la acusación.

Según los fiscales, Caracas tampoco ha reclamado inmunidad para Flores.

La posición de Washington contrasta con el tratamiento que el Gobierno venezolano ha dado a Delcy Rodríguez. Según el escrito, Caracas sí presentó una solicitud formal para que Estados Unidos reconociera la inmunidad de Rodríguez como jefa de Estado en una demanda civil presentada en Florida.

La solicitud fue transmitida por la Embajada de Venezuela mediante una nota diplomática el 14 de mayo. Posteriormente, el 20 de julio, el Gobierno estadounidense comunicó al tribunal que reconocía a Rodríguez como jefa de Estado y que, por esa condición, estaba protegida frente a esa demanda.

El documento de la Fiscalía señala además que Venezuela tampoco pidió inmunidad para Maduro dentro de ese procedimiento civil, en el que ambos aparecen como demandados.

Inmunidad como jefe de Estado

La disputa sobre la inmunidad es uno de los argumentos utilizados por la defensa de Maduro para intentar frenar el proceso penal en Nueva York.

Sus abogados sostienen que el exmandatario debe beneficiarse de la protección que corresponde a un jefe de Estado. La Fiscalía, sin embargo, mantiene que Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela en enero de 2019 y que esa posición nunca fue modificada.

Washington reconoció formalmente al Gobierno encabezado por Rodríguez como autoridad de Venezuela el 7 de marzo de 2026, después de la captura de Maduro, según el memorando presentado ante Hellerstein.

Los fiscales sostienen que los tribunales deben otorgar una amplia deferencia a la determinación del Poder Ejecutivo estadounidense sobre quién es reconocido como jefe de Estado. Bajo ese argumento, consideran que Maduro no puede invocar inmunidad para bloquear el proceso penal.

Maduro permanece detenido

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero y trasladado posteriormente a Nueva York junto con Flores. Ambos enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y conspiración de narcoterrorismo.

Maduro se declaró no culpable y permanece detenido en una prisión de Brooklyn mientras su defensa intenta que el juez desestime la acusación.

Hellerstein tiene prevista para el 17 de noviembre una audiencia en la que abordará los argumentos relacionados con la inmunidad y las solicitudes de la defensa para poner fin al proceso. El juicio está programado para junio de 2027.

Con información de EFE.

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