Chavismo niega que se impida a María Corina Machado regresar a Venezuela

El jefe negociador del chavismo en el diálogo con un sector de la oposición, Jorge Rodríguez, negó este viernes que las autoridades venezolanas estén obstaculizando el regreso al país de la líder opositora María Corina Machado, después de que su equipo denunciara esta semana que se le impidió salir de Panamá en tres ocasiones.

“No vale, por Dios”, respondió Rodríguez, también presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez cuando periodistas le preguntaron por las denuncias al término del segundo ciclo de conversaciones entre el régimen y un sector de la oposición.

El equipo de Machado informó el martes que la dirigente intentó regresar a Venezuela tres veces desde Panamá durante esta semana, pero que en todas las ocasiones se le impidió abordar un vuelo.

“Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir”, confirmó a EFE el equipo de la opositora, quien abandonó Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega a recibir la medalla del Nobel de la Paz, tras permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

Con estos tres intentos, Machado ha tratado de regresar al país al menos siete veces, de acuerdo con su equipo.

Uno de los episodios más recientes ocurrió después del doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio. Una persona conocedora de la situación, que habló con EFE bajo condición de anonimato, aseguró que el avión privado previsto para trasladar a Machado desde Panamá “ni siquiera despegó” porque Curazao, Bonaire y Aruba no autorizaron su aterrizaje.

La fuente explicó que el itinerario contemplaba esos tres territorios del Caribe y que también se evaluaba una escala en Trinidad y Tobago. Todos habrían negado los permisos requeridos para la operación.

Las islas de Aruba, Bonaire y Curazao están frente a la costa venezolana y han sido utilizadas como puntos de conexión para desplazamientos hacia Venezuela. Aruba se encuentra a menos de 30 kilómetros de la costa venezolana, mientras que Bonaire está aproximadamente a un centenar de kilómetros.

La salida de Machado de Venezuela en diciembre también estuvo vinculada con Curazao. De acuerdo con la información oficial difundida entonces, la operación clandestina mediante la cual viajó a Oslo para recibir el Nobel de la Paz incluyó una ruta marítima que partió desde esa isla.

EFE consultó a la Aeronáutica Civil de Panamá sobre el episodio. La institución respondió que “no tiene injerencia” en el asunto.

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