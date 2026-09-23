Rubio dice que Trump y Delcy Rodríguez hablaron de elecciones en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló este miércoles que el presidente Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablaron sobre la celebración de elecciones durante su primer encuentro desde la captura de Nicolás Maduro.

Rubio describió la conversación, celebrada el martes en Nueva York durante una recepción con mandatarios extranjeros por la Asamblea General de la ONU, como breve y explicó que ambos abordaron también la transición política y la situación económica venezolana.

“No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera”, afirmó Rubio. A su juicio, una elección no garantizaría por sí sola la estabilidad del país si el próximo Gobierno recibe una economía y una sociedad en crisis.

El funcionario estadounidense puso especial énfasis en la reestructuración de la deuda venezolana, que consideró un elemento fundamental para la recuperación económica.

“La reestructuración de la deuda es fundamental”, señaló.

Reconstruir las instituciones antes de las elecciones

Rubio explicó que dirigentes vinculados a la Asamblea Nacional de 2015 participan en conversaciones con las autoridades interinas para avanzar en la reconstrucción institucional antes de convocar unos comicios.

Según el secretario de Estado, también es necesario reconstruir los partidos políticos venezolanos, debido a que numerosos dirigentes permanecen fuera del país.

“No se trata solo de María Corina, una mujer muy valiente; hay otras personas que también están fuera del país”, afirmó Rubio, en referencia a la líder opositora María Corina Machado.

El funcionario sostuvo además que alrededor de 8 millones de venezolanos viven actualmente fuera del país y que muchos de ellos podrían querer regresar, pero necesitan confianza en que podrán vivir, invertir y desarrollar sus proyectos en Venezuela.

Reunión polémica

Trump y Rodríguez se reunieron el martes durante una recepción organizada por el presidente estadounidense al margen de la Asamblea General de la ONU. Fue el primer encuentro presencial entre ambos desde la captura de Maduro en enero.

La conversación fue privada, aunque ambos Gobiernos difundieron imágenes de los dos dirigentes. Rodríguez calificó posteriormente el encuentro como “histórico”.

La delegación venezolana ha aprovechado su presencia en Nueva York para mantener conversaciones sobre deuda, energía y minería, mientras Washington analiza mecanismos para apoyar la recuperación económica del país.

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