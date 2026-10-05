Senador John Kennedy considera postularse a la presidencia de Estados Unidos

El senador republicano John Kennedy, de Luisiana, reconoció que está considerando presentar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2028, aunque aseguró que por ahora su prioridad es buscar la reelección en el Senado.

Durante una entrevista este domingo en el programa Meet the Press, de NBC News, la moderadora Kristen Welker le preguntó si contemplaba competir por la Casa Blanca. Kennedy respondió: “Sí”.

El senador explicó que su intención actual es permanecer en el Senado, pero dejó abierta la posibilidad de cambiar de planes si considera que ya no puede ejercer su cargo de manera efectiva.

“Mis planes actuales son presentarme a la reelección, pero como ya he dicho antes, si creo que ya no puedo ser eficaz en el Senado, lo consideraría”, afirmó.

Kennedy, quien buscará la reelección en 2028, también señaló que podría entrar en la carrera presidencial si considera que otros aspirantes republicanos no tienen las condiciones para ocupar la Casa Blanca.

“En mi bando, si un montón de idiotas se presentan, y creo que son idiotas y que uno de ellos podría ganar, y creo que yo podría hacerlo mejor, consideraría presentarme”, dijo.

Kennedy evita hablar de Vance

El senador se negó a valorar las posibilidades del vicepresidente J.D. Vance, uno de los principales nombres que suenan como posible candidato republicano para 2028, cuando Welker le preguntó por qué los votantes deberían elegirlo a él en lugar del vicepresidente.

“No voy a hablar de otro posible candidato. Todavía no estoy en ese punto”, respondió Kennedy.

Añadió que considera positivo que haya varios aspirantes en ambos partidos de cara a las próximas elecciones presidenciales. “Será bueno para ambos partidos contar con todos los participantes”, afirmó.

Vance es considerado uno de los principales posibles sucesores de Trump dentro del Partido Republicano. El presidente Donald Trump también ha mencionado al vicepresidente y al secretario de Estado Marco Rubio como posibles candidatos para sucederlo.

Rubio, no obstante, declaró en septiembre que “por el momento no tiene planes” de presentarse a la presidencia.

Otro nombre que ha surgido es el del secretario de Defensa, Pete Hegseth. NBC News informó previamente que había conversado sobre una posible candidatura presidencial en 2028, aunque un portavoz del Departamento de Defensa negó esa información.

Vance, por su parte, dijo la semana pasada a NBC News que le parecía “muy obvio” que el senador Ted Cruz, republicano por Texas, competiría por la presidencia en 2028.

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