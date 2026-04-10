Kamala Harris dice que evalúa postularse nuevamente a la Presidencia de EE.UU. en 2028

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó este viernes que evalúa presentarse nuevamente a la presidencia. Durante su participación en la convención anual de la National Action Network, señaló que está estudiando esa posibilidad.

“Puede que sí. Lo estoy pensando”, respondió Harris al reverendo Al Sharpton, quien le preguntó sobre una posible candidatura, en medio de gritos de “¡Vuelve a presentarte!” por parte de los asistentes.

El evento reunió a varios dirigentes demócratas considerados posibles aspirantes presidenciales, en un momento en que el partido comienza a perfilar su liderazgo de cara al próximo ciclo electoral, aunque las primarias no arrancarán formalmente hasta después de las elecciones de medio término de noviembre, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

En ese contexto, Harris destacó como la figura con mayor respaldo en la conferencia. Fue la única en recibir una ovación de pie y congregó la mayor audiencia entre los participantes, reflejando su peso dentro de uno de los bloques más influyentes del Partido Demócrata: el electorado afroamericano.

Sharpton subrayó que, pese a su derrota en 2024, Kamala Harris obtuvo más votos que figuras como Barack Obama y Bill Clinton en sus primeras campañas presidenciales. “Haga lo que haga, ha dejado huella en la historia”, afirmó.

La exvicepresidenta, primera mujer afroamericana en ocupar ese cargo, reiteró en varias ocasiones que está considerando su futuro político. “Sé en qué consiste el trabajo y lo que requiere”, dijo.

Recordó su experiencia en la Casa Blanca y añadió que su decisión estará basada en cómo pueda servir mejor al país.

Desde que dejó el cargo, Harris ha dado señales de mantenerse activa en la política nacional. En los últimos meses ha creado un comité de acción política y ha recorrido distintos estados, especialmente en el sur, para apoyar a candidatos demócratas.

Sin embargo, dentro del partido también crecen voces que impulsan a una nueva generación de líderes, tras las dificultades que enfrentó Harris en la contienda de 2024.

Entre los nombres que suenan para 2028 y que participaron en la convención figuran el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; el exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg; los gobernadores JB Pritzker (Illinois), Wes Moore (Maryland) y Andy Beshear (Kentucky); el congresista Ro Khanna, y los senadores Mark Kelly y Ruben Gallego.

Buttigieg, uno de los potenciales aspirantes, evitó confirmar sus planes y recibió una reacción más moderada del público, en contraste con el entusiasmo generado por Harris. Muchos asistentes incluso abandonaron el recinto tras su intervención para intentar acercarse a la exvicepresidenta.

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