Alexandria Ocasio-Cortez y Marco Rubio lideran lista de favoritos para candidatura a la presidencia de EE.UU.

NUEVA YORK – Una reciente encuesta ubica a la representante demócrata de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) y al secretario de Estado, el republicano Marco Rubio, en los primeros lugares de preferencia electoral en caso de candidaturas a la presidencia de Estados Unidos.

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El sondeo de AtlasIntel, cuyos resultados fueron divulgados el martes, se realizó a nivel nacional y también abarcó temas como la gestión del presidente Donald Trump en cuanto a economía y política exterior.

Según los datos divulgados, AOC lidera la lista de candidatos por los que los encuestados votarían en unas primarias demócratas de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

La política de origen boricua obtuvo un 26.0% de apoyo superando el 22.4% del exsecretario del Departamento de Transporte, Pete Buttigieg; y el 21.2% que recibió Gavin Newsom, gobernador de California. La excandidata presidencial Kamala Harris obtuvo un 12.9%. En quinto lugar quedó Andy Beshear, gobernador de Kentucky.

A la misma pregunta, pero en el caso de los republicanos, un 45.4% de los participantes expresaron apoyo a Rubio, de origen cubano; seguido de un 29.6% que favoreció al vicepresidente J.D. Vance; y 11.2% al gobernador de Florida, Ron DeSantis. Un 10.3% dijo que no apoyaba a ninguno de los anteriores y un 1.4% que favorecía a Vivek Ganapathy Ramaswamy, quien ganó la semana pasada la nominación republicana por la gobernación de Ohio.

La indagación también abordó las elecciones de medio término pautadas para el 3 de noviembre próximo.

A la pregunta de por quién sería más probable que votara si las elecciones para la Cámara de Representantes se celebraran hoy, un 54.6% dijo que por demócratas y un 40.1% que por candidatos republicanos.

La evaluación de la gestión de Trump arrojó que un 59.8% la desaprobaba versus el 39.5% que la aprobaba.

A otra pregunta, un 60.0% dijo que su desempeño ha sido pobre o muy pobre; un 37.2 respondió excelente o bueno, y un 2.7% contestó regular.

La muestra constó de 2,069 adultos encuestados a través de Reclutamiento Digital Aleatorio (Atlas RDR). El margen de error fue de ±2 puntos porcentuales. El nivel de confianza para la estimación del margen de error fue 95%. El sondeo se realizó entre el 4 y el 7 de mayo.

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