Sube a seis la cifra de muertes bajo custodia de la policía neoyorquina este año

Un hombre de Brooklyn de 54 años murió el domingo en la mañana en el hospital Kings County, un día después de sufrir una emergencia médica mientras estaba bajo custodia de la policía en East Flatbush, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los funcionarios identificaron al sujeto como Reginald Newkirk. Fue detenido el viernes por posesión ilegal de sustancias controladas, señaló la policía. Después de su detención, Newkirk fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y fue dado de alta, según el NYPD.

Al día siguiente, cerca de las 2:10 de la tarde, la policía pidió a los servicios de emergencia para un recluso que estaba enfermo. Newkirk fue llevado al Hospital Kings County, donde siguió hasta que fue declarado muerto el domingo, indicaron las autoridades.

Asimismo, la División de Investigación de Uso de la Fuerza del Departamento de Policía de Nueva York se encuentra investigando el caso.

Newkirk es al menos la sexta persona que ha muerto este año después de una emergencia médica mientras estaba bajo la custodia de los oficiales del NYPD, informó Gothamist.

No se ha aclarado si el hombre estaba a la espera de la lectura de cargos por posesión de drogas. Las muertes bajo la custodia de la policía de Nueva York antes de la lectura de cargos no activaban las revisiones públicas de la Junta de Correcciones que sigue las muertes en Rikers Island.

Los defensores públicos criticaron al NYPD por mantener a las personas detenidas por cargos menores que no son elegibles para fianza mientras esperan a un juez.

En 2025, un grupo de servicios de defensa publicó un plan de 10 puntos que exige investigaciones independientes de la Junta de Revisión de Quejas Civiles sobre cada muerte bajo la custodia policial, la presencia de paramédicos en las salas de audiencias y el fin de la vigilancia policial enfocada en la calidad de vida.

Tres personas perdieron la vida a inicios de este año después de ser arrestadas y puestas bajo la custodia de la policía de Nueva York, Manhattan y Brooklyn; al menos dos de ellos habían sido arrestados por crímenes menores.

El médico forense de la ciudad determinó que las tres muertes fueron accidentales y señaló que la intoxicación aguda por drogas figuraba entre las causas de muerte.

Otros dos reclusos murieron bajo la custodia del NYPD este año: un veterano sin hogar de 64 años que sufrió una emergencia médica en una comisaría de East Harlem en agosto, y un hombre de 48 años que perdió la vida en septiembre, más de tres semanas después de sufrir un episodio médico mientras estaba tras las rejas en un centro de detención de Brooklyn.

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