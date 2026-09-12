Muere una quinta persona bajo custodia del NYPD tras sufrir una emergencia médica

Un hombre que sufrió una emergencia médica en una celda en un centro de detención de Brooklyn en agosto murió el miércoles después de pasar más de tres semanas internado en el hospital, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Esta sería la quinta persona que muere este año luego de una emergencia médica mientras estaba esperando su comparecencia ante el juez en un centro de detención del NYPD.

La identidad del hombre de 48 años se mantiene reservada a la espera de notificar a la familia.

Fue detenido el 16 de agosto acusado de posesión de crack y una tarjeta de crédito robada, de acuerdo con una cronología de los hechos proporcionada por las autoridades neoyorquinas.

Los agentes asignados al Área de Servicio Policial, una unidad que se dedica a dar seguridad y hacer cumplir la ley a la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), le preguntaron si requería atención médica, a lo que él se negó, señaló la policía.

De acuerdo con la cronología mencionada, unas cuatro horas después fue llevado a una celda de detención en una comisaría de Brownsville, al centro de detención de Brooklyn, ubicado en el número 120 de la calle Schermerhorn.

Temprano al día siguiente, alrededor de 20 horas después de su arresto, aparentemente sufrió una emergencia médica en su celda, indicó el departamento. Los oficiales pidieron una ambulancia dos minutos después, y una hora más tarde, los servicios de emergencia lo llevaron al Brooklyn Hospital Center, donde permaneció hasta que fue declarado muerto el 9 de septiembre, expresaron los funcionarios.

Otras cuatro personas han resultado muertas este 2026 tras sufrir emergencias médicas en las dependencias del NYPD. El médico forense de la ciudad declaró que tres de esos fallecimientos fueron accidentes provocados por intoxicación aguda por estupefacientes, informó Gothamist.

Al igual que los primeros cuatro, el hombre que murió esta semana estaba bajo la custodia del NYPD a la espera de su comparecencia ante el juez, en lugar de en la prisión de Rikers Island, donde las muertes dan lugar a pesquisas públicas por parte de la Junta de Correcciones.

El Departamento de Investigación ha estado analizando los fallecimientos bajo custodia del NYPD desde 2025, y el Ayuntamiento declaró en julio que estaba verificando cada etapa, desde el arresto hasta la comparecencia ante el juez.

El médico forense determinará la causa de esta última muerte, y la División de Investigación de Uso de la Fuerza del Departamento de Policía de Nueva York se encuentra en las respectivas averiguaciones sobre el caso, indicó un vocero.

Por otro lado, la Sociedad de Asistencia Legal y los Servicios de Defensa de Brooklyn declararon en un comunicado conjunto que les afectaba profundamente este último fallecimiento.

“Su muerte se produce en medio de una preocupación de larga data sobre el trato que reciben las personas bajo custodia del Departamento de Policía de Nueva York y las condiciones en los juzgados de la ciudad de Nueva York”, señaló Redmond Haskins, portavoz de Asistencia Legal.

La organización de asistencia jurídica criticó al NYPD por mantener detenidas a personas acusadas de delitos menores que no permiten la libertad bajo fianza, mientras esperan ser vistas por un juez.

Los grupos mencionaron además el caso de una mujer que dio a luz bajo custodia en el Tribunal Penal de Brooklyn en mayo y el de Vincent Thoms, quien murió en marzo a la espera de su presentación frente a un juez de Manhattan. Hicieron un llamado a la administración del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, a adoptar un plan de 10 puntos sobre muertes bajo custodia que los defensores públicos propusieron el año pasado.

Un veterano sin hogar de 64 años, Cleodore Bunch, murió el mes pasado en una celda de una comisaría de Manhattan después de una pelea en un refugio para personas sin hogar, de acuerdo con lo que dijeron las autoridades del NYPD.

El médico forense declaró que Zamiqua Miller falleció por sobredosis de drogas en la comisaría central de Manhattan en marzo, luego de ser detenida por posesión de drogas.

En este sentido, Hector Sierra falleció por intoxicación aguda por fentanilo en la comisaría central de Brooklyn en abril, tras ser detenido por evasión de pago del pasaje, según el médico forense.

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