Nueva York pagará $24 millones tras el homicidio de un recluso a manos de guardias de prisión

El estado de Nueva York hará un pago de $24 millones de dólares para solucionar una demanda vinculada con el asesinato del recluso estatal Robert Brooks, quien fue golpeado hasta la muerte por guardias en el año 2024, informó una autoridad estatal.

Brooks fue golpeado mortalmente en un hospital cercano al centro penitenciario de Marcy después de ser agredido por los guardias. En las imágenes filmadas por las cámaras corporales de los oficiales penitenciarios se observa cómo pateaban y golpeaban a Brooks en la enfermería de la prisión.

Uno de los guardias fue declarado culpable del asesinato de Brooks y otros seis se declararon culpables de homicidio involuntario. Después del asesinato, se desató una huelga espontánea de tres semanas por parte de oficiales penitenciarios descontentos, lo que obligó a los legisladores a exigir más cámaras en el sistema penitenciario, entre otros cambios en la supervisión.

Los abogados defensores de la familia de Brooks demandaron al Estado, argumentando que los agentes violaron sus derechos civiles al ignorar por años patrones de abuso.

En este sentido, la jurista Elizabeth Mazur presentó el viernes una misiva ante un tribunal federal en Binghamton confirmando el acuerdo, informó Gothamist.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul reiteró que la muerte del recluso a manos de los funcionarios fue una tragedia. Por ello, el Estado pagará $24 millones de dólares, confirmó un vocero de la gobernadora.

“Nada puede borrar el dolor que ha sufrido la familia Brooks”, declaró Hochul en un comunicado. “Espero que este acuerdo les brinde cierto alivio tras su pérdida”.

Asimismo, Julia Salazar, senadora estatal demócrata de Brooklyn, dijo que los presos por lo general son objeto de malos tratos por parte del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado (DOCCS).

“Si el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria no hubiera normalizado los abusos desenfrenados de los funcionarios penitenciarios, si se hubiera despedido a los funcionarios que cometían brutalidad y encubrían los hechos, y si el estado de Nueva York hubiera atendido las décadas de denuncias por el uso excesivo de la fuerza por parte del personal del Departamento, entonces el Sr. Brooks podría seguir vivo hoy”, declaró Salazar.

“Nueva York debe tomar medidas decisivas para acabar con la brutalidad desenfrenada y la falta de rendición de cuentas que imperan en el sistema penitenciario de nuestro estado y que permitieron este asesinato”.

Un representante del departamento penitenciario aseguró que el asesinato de Brooks representa un “capítulo oscuro y doloroso” en la historia del DOCCS.

“Los responsables han sido procesados ​​penalmente, y el Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria (DOCCS) mantiene su compromiso de aprender de lo sucedido y tomar medidas significativas para garantizar que nunca se repita”, indicó el portavoz Tom Mailey.

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