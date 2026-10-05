Trump dice que EE.UU. analiza posible caso de peste pulmonar en Siberia y ofrece ayuda a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Washington analiza el posible caso de peste pulmonar registrado en la región rusa de Irkutsk, en Siberia, y ofreció asistencia a Moscú mientras las autoridades rusas intentan determinar la causa de la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en peste.

“Nos acabamos de enterar, lo estamos analizando, pero parece un gran problema para Rusia”, dijo Trump a periodistas frente a la Casa Blanca antes de viajar a Nebraska para participar en un acto de campaña de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

“Me disgusta ver que estén pasando por esto. Es una enfermedad dura”, añadió el mandatario, quien señaló que el caso parece estar relacionado con peste neumónica.

Trump aseguró que Estados Unidos está dispuesto a colaborar con Rusia. “Les ayudaremos. Les ayudaremos en todo lo posible”, afirmó.

La situación se originó tras la muerte la semana pasada de una empleada de 28 años del Instituto de Investigación contra la Peste de Siberia y el Lejano Oriente, ubicado en Irkutsk. La mujer había sido hospitalizada en Shelekhov, una localidad cercana, con una neumonía cuya causa no había sido determinada.

De acuerdo con información de la agencia AP, las autoridades rusas pusieron en cuarentena el hospital donde murió la mujer y mantienen bajo vigilancia médica a las personas que estuvieron en contacto con ella.

El alcalde de Shelekhov, Maxim Modin, anunció el viernes que el centro sanitario dejó de admitir y dar de alta pacientes y suspendió las pruebas rutinarias en su laboratorio. La atención ambulatoria, no obstante, continuó con normalidad.

Las autoridades rusas no han confirmado que la mujer haya contraído peste. El organismo de control sanitario Rospotrebnadzor informó el domingo que fue diagnosticada con “neumonía de etiología u origen desconocido” y que las pruebas realizadas no detectaron microorganismos vinculados con las actividades profesionales de la paciente.

La agencia también señaló que no se había registrado ningún incidente en el instituto relacionado con patógenos.

Dos personas que tuvieron contacto con la mujer dieron positivo por un virus asociado con el resfriado común y otras dos por COVID-19, mientras que las demás personas examinadas dieron negativo, informó Rospotrebnadzor.

Rusia pide ignorar los rumores

El caso generó preocupación después de que el medio local independiente Lyudi Baikala, citando fuentes no identificadas, informara que la mujer había muerto de peste neumónica y que varios hospitales de Irkutsk habían sido puestos en cuarentena.

Las autoridades rusas han rechazado esa versión como información no confirmada. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pidió este lunes a la población y a los medios que se atengan a los comunicados oficiales de Rospotrebnadzor y no a “rumores o especulaciones”.

El organismo sanitario también llamó a la calma y pidió no prestar atención a “rumores y elucubraciones”.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, informó que las personas que tuvieron contacto con la mujer permanecen bajo supervisión médica y describió el caso como sospechoso de tratarse de “una infección particularmente peligrosa”.

Washington sigue el caso

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo este lunes que no considera que exista motivo para alarmarse, aunque aseguró que Estados Unidos sigue de cerca la situación debido a la posibilidad de que una infección de este tipo pueda propagarse rápidamente.

La peste neumónica es una forma menos frecuente y grave de peste causada por la bacteria Yersinia pestis. La Organización Mundial de la Salud señala que puede transmitirse entre personas a través de gotículas respiratorias, lo que la diferencia de otras formas de peste que suelen asociarse con la transmisión mediante pulgas infectadas.

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