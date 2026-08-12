OMS tilda de contraria a la ciencia la orden ejecutiva sobre vacunas en EE.UU.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó este miércoles las nuevas políticas sanitarias de Estados Unidos que, entre otros puntos, reducen las vacunas infantiles recomendadas, algo que “no está en consonancia con décadas de evidencia científica”.

“La política de vacunación debe estar guiada por una revisión rigurosa, independiente y transparente de la mejor evidencia científica disponible, y no por la influencia política“, publicó Tedros en su cuenta oficial en X.

El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 las enfermedades contra las que el Gobierno federal recomienda vacunar a todos los niños y establece nuevas categorías para otras inmunizaciones.

La medida, impulsada junto al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., deja vacunas contra la gripe, la covid-19, la hepatitis A y B, el rotavirus y la meningitis bajo criterios de riesgo o de decisión compartida entre padres y médicos, mientras ordena revisar el calendario federal de vacunación infantil.

De acuerdo con el máximo responsable de la OMS, estos cambios no tienen en cuenta evidencias científicas “que muestran cuándo los niños son más vulnerables a las enfermedades, cuándo las vacunas proporcionan la mayor protección, cuántas dosis son necesarias y qué vacunas pueden administrarse juntas de forma segura”.

“Retrasar las vacunas o separar innecesariamente las dosis no hace que la vacunación sea más segura, y puede dejar a los niños desprotegidos“, advirtió Tedros.

“Todo padre quiere mantener a sus hijos a salvo, y las vacunas se encuentran entre las herramientas más eficaces para hacerlo, ya que permiten prevenir enfermedades mortales”, afirmó el jefe de la agencia sanitaria de Naciones Unidas, que el Gobierno de Estados Unidos abandonó este año.

Trump vinculó su decisión con el aumento del autismo en Estados Unidos y ha cuestionado la seguridad de la vacuna triple vírica, pese a décadas de investigaciones que no han encontrado una relación causal entre las vacunas y el autismo.

Expertos en salud pública han advertido de un posible repunte de enfermedades prevenibles mediante vacunación, en un año en el que Estados Unidos ya ha registrado su mayor número de casos de sarampión en décadas.

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