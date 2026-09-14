Nueva York registra un repunte de admisiones hospitalarias por COVID-19

El final del verano se acerca, empieza el inicio de las clases y la temida temporada de virus respiratorios. Las autoridades sanitarias municipales y estatales hacen un llamado a los neoyorquinos a vacunarse contra la gripe, la COVID-19 y el VRS (virus respiratorio sincitial) para mantenerse a salvo.

Las hospitalizaciones vinculadas con la COVID-19 están incrementando en la ciudad de Nueva York, con más de 500 ingresos registrados en los cinco distritos entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, de acuerdo con los datos estatales. Este es el mayor número de ingresos semanales desde inicios de octubre de 2025. En la primera semana de septiembre, también se registraron 12 muertes relacionadas con la COVID-19.

Los casos confirmados también están subiendo, aunque los niveles generales de contagio siguen siendo más bajos en lo que va de temporada que en años previos, muestran los datos. Los informes de aguas residuales estatales, que registran la presencia del virus en aguas residuales sin tratar, cuentan una historia parecida.

Los datos municipales dicen que las visitas a los servicios de urgencias hospitalarias por VSR también están en aumento, mientras que las visitas por gripe se mantienen estables.

Las autoridades de salud municipales y estatales aseveran que las vacunas son la mejor protección contra las enfermedades durante la temporada de virus respiratorios y respaldan una serie de recomendaciones de vacunación avaladas por diferentes grupos médicos importantes, incluyendo la Academia Estadounidense de Pediatría y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio luz verde a las vacunas actualizadas contra la COVID-19 a finales de agosto. No obstante, al igual que en 2025, la agencia solo recomendó la vacunación para personas mayores de 65 años o con afecciones médicas preexistentes que las ponen en peligro de contagiarse de una enfermedad respiratoria grave de esta temporada.

En contraste, las directrices respaldadas por los funcionarios de salud municipales y estatales aconsejan de manera general que todos los adultos reciban vacunas de actualización contra la COVID-19 y enfatizan que esto incluye a las mujeres en periodo de gestación, informó Gothamist.

En este sentido, sugieren la vacunación para todos los niños de entre 6 meses y 2 años de edad, y para otros infantes que tengan problemas de salud que los pongan en un peligro mayor o cuyos padres quieran que se vacunen.

Las normas aconsejan también la vacunación contra la gripe para todas las personas mayores de 6 meses y la vacunación contra el VRS para los adultos mayores y los bebés.

“Cada temporada de virus respiratorios, observamos un aumento en los niveles de gripe, VRS e infecciones por COVID-19, y los neoyorquinos merecen la información más precisa y confiable disponible cuando se trata de proteger la salud de sus familias”, apuntó el Dr. Alister Martin, comisionado de salud de la ciudad.

El año pasado, las modificaciones en las reglas federales sobre las vacunas contra la COVID-19 provocaron confusión y crearon nuevas barreras de acceso. Pero las autoridades de salud de la ciudad aseguraron que cualquier persona que desee vacunarse esta temporada debería poder hacerlo, y agregaron que las vacunas que recomiendan siguen estando cubiertas por los planes de seguro privados y públicos, así como por el Programa Federal de Vacunas para Niños.

Para las personas que buscan vacunarse contra la COVID-19 en Nueva York, el sistema de citas en línea de CVS no pregunta sobre afecciones médicas preexistentes. Por su lado, Walgreens sí pide a los pacientes que confirmen que tienen un alto riesgo de padecer COVID-19 grave, pero no solicitan receta médica ni otro comprobante.

Walgreens dijo al New York Times que sus farmacias permiten a los pacientes certificar que cumplen con los requisitos para recibir una vacuna contra la COVID-19, mientras que CVS aseveró que solo exige recetas médicas en Louisiana.

Los ciudadanos de Nueva York pueden consultar dónde vacunarse usando el mapa de proveedores de la ciudad.

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