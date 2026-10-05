Trump dice que “todo saldrá bien” sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El presidente Donald Trump evitó confirmar expresamente si respalda el regreso de María Corina Machado a Venezuela, pero aseguró que “todo saldrá bien” cuando fue consultado este lunes sobre los planes de la líder opositora para volver al país.

“Ella es una mujer excelente”, respondió Trump a los periodistas en los jardines de la Casa Blanca. El mandatario añadió que Machado le entregó su Premio Nobel porque, según afirmó, consideraba que él se lo había ganado. “Es una mujer excelente, y todo va a salir bien”, reiteró.

Las declaraciones se produjeron un día después de que Machado publicara un artículo de opinión en el New York Post en el que defendió la necesidad de regresar a Venezuela y reclamó que se establezca una fecha para unas nuevas elecciones presidenciales.

Machado calificó su retorno de “urgente” y sostuvo que su presencia en Venezuela es necesaria para acompañar a los ciudadanos, fortalecer la organización opositora y contribuir a una transición democrática.

La opositora también planteó que los próximos comicios presidenciales deberían celebrarse dentro del próximo año y contar con las reformas necesarias para garantizar condiciones libres y justas.

Machado insiste en regresar

La líder opositora ha intentado regresar a Venezuela en varias ocasiones desde que salió del país para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Su equipo ha informado recientemente de intentos por vía aérea y marítima que no lograron concretarse.

En su artículo, Machado sostiene que su retorno permitiría profundizar la organización ciudadana y avanzar en un acuerdo entre civiles y militares. También plantea que una transición política debe estar acompañada por la reconstrucción de las instituciones y la convocatoria de elecciones presidenciales.

Su posición coloca nuevamente su eventual regreso en el centro del debate sobre el futuro político de Venezuela, después de que Delcy Rodríguez asumiera la conducción interina del país tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Trump mantiene abierta la cuestión sobre Venezuela

La respuesta de Trump llega después de su reunión del 22 de septiembre en Nueva York con Rodríguez, en un encuentro que marcó un nuevo capítulo en la relación entre Washington y las autoridades venezolanas.

Estados Unidos y Venezuela también han avanzado en un acuerdo sobre el sector petrolero anunciado en agosto, que permite a Washington ampliar su participación en la industria energética venezolana.

Ese acercamiento ha generado críticas de sectores que consideran que la política estadounidense hacia Venezuela está priorizando los intereses energéticos por encima de la presión para lograr una transición democrática.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Venezolanos en NY presionarán por una fecha para elecciones libres y la garantía del voto de la diáspora

• Chavismo niega que se impida a María Corina Machado regresar a Venezuela

• Rubio dice que Trump y Delcy Rodríguez hablaron de elecciones en Venezuela