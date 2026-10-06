Ciclista de 71 años muere tras chocar con un perro en Central Park

Un ciclista de 71 años murió este lunes tras caer al pavimento luego de colisionar con un perro en Central Park, uno de los espacios más transitados de Nueva York. El accidente ocurrió poco después de las 8 a.m. (ET), en las inmediaciones de East Drive y la calle 84, según información atribuida al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y difundida por FOX 5 NY.

El hombre circulaba en bicicleta y llevaba casco cuando se encontró con un golden retriever que cruzaba por el área. El impacto hizo que perdiera el control de la bicicleta y terminara en el pavimento. La escena, ocurrida durante una de las franjas de mayor actividad matutina del parque, terminó con un desenlace fatal.

El ciclista sufrió lesiones en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Los servicios de emergencia lo trasladaron al NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center, donde posteriormente fue declarado muerto.

El perro sobrevivió y, de acuerdo con los reportes disponibles, no resultó herido. Su propietario permaneció en el sitio después del accidente. Fuentes consultadas al medio citado anteriormente señalaron que el dueño intentó practicar reanimación cardiopulmonar al ciclista mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia.

¿Qué se sabe de la colisión?

La investigación preliminar del NYPD describe el caso como una colisión entre el ciclista y el perro. El animal cruzaba por el área al mismo tiempo que el hombre avanzaba en bicicleta, y la caída posterior provocó las lesiones que terminaron por cobrarle la vida.

Un punto resulta especialmente importante: las autoridades no han informado que el perro haya atacado al ciclista. Los datos disponibles hablan de un choque accidental, seguido de la pérdida de control y la caída.

Tampoco se ha establecido públicamente que el propietario haya cometido una conducta que provocara directamente el accidente. La investigación permanece abierta y todavía deben determinarse las circunstancias precisas del cruce, la ubicación del perro y las condiciones del lugar.

¿Podía estar el perro sin correa?

La hora del accidente adquiere relevancia al revisar las reglas de Central Park. La Central Park Conservancy establece que existen periodos específicos en los que los perros pueden permanecer sin correa en las zonas autorizadas: de 6 a 9 a.m. y de las 9 p.m. a la 1 a.m.

El accidente ocurrió poco después de las 8 a.m., por lo que el simple hecho de que el golden retriever estuviera sin correa no permite afirmar que su propietario hubiera infringido las normas del parque.

Sin embargo, la regulación tiene excepciones. La Central Park Conservancy indica que hay áreas donde los perros deben permanecer sujetos en todo momento, incluso durante los horarios en que se permite llevarlos sueltos. Entre ellas figuran Bridle Path, Arthur Ross Pinetum, Cedar Hill, Conservatory Garden, East Green, East Meadow Oval, The North Woods, The Ramble, Shakespeare Garden, Strawberry Fields y Turtle Pond Lawn, además de cualquier espacio con señalización que exija el uso de correa.

El Bridle Path presenta una particularidad adicional: allí los perros deben estar con correa en todo momento y las bicicletas no están permitidas. La ubicación reportada del accidente, East Drive y la calle 84, no permite concluir por sí sola que el incidente ocurriera en una de esas zonas de restricción.

¿Qué pasará con el dueño del perro?

Hasta ahora, no se ha informado de una citación contra el propietario del perro por este incidente, pero la investigación sobre este caso continúa.

La ausencia de una citación no equivale a una conclusión definitiva sobre las responsabilidades del caso. Tampoco permite anticipar si habrá alguna medida administrativa o legal más adelante. Para ello, las autoridades tendrían que establecer qué ocurrió exactamente en los segundos previos a la colisión y si hubo alguna infracción de las reglas del parque.

El caso vuelve a poner atención sobre la convivencia entre ciclistas, peatones y dueños de mascotas en Central Park, donde distintas actividades comparten caminos y espacios durante buena parte del día. Pero, por ahora, los hechos conocidos apuntan a un accidente fatal y no a un ataque del animal.

Sigue leyendo:

* Policía investiga la muerte de una mujer hallada en Central Park; hombre arrestado y acusado

* A todo galope batalla por carruajes de caballos en Central Park

* Muere un turista de 18 años tras volcar un carruaje de caballos en Central Park