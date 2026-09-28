Policía investiga la muerte de una mujer hallada en Central Park; hombre arrestado y acusado

Un sujeto fue arrestado por su implicación con el asesinato de una mujer de 63 años dentro de Central Park, informaron las autoridades del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) el domingo en la noche.

Identificado como Jonathan Robles, de 36 años, fue arrestado por asesinato y posesión ilegal de armas a las 9:00 de la noche. La última dirección registrada del sujeto es el albergue para personas sin hogar Barbour Hotel en Hell’s Kitchen.

Los detectives dieron a conocer que la víctima encontrada cerca de la intersección de East Drive y East 74th Street presentaba un traumatismo craneoencefálico.

Los funcionarios se retractaron de una declaración previa en la que afirmaban que la mujer había sido acuchillada, informó NBC New York.

El NYPD indicó haber recibido una llamada sobre una mujer inconsciente cerca de las 9:40 de la mañana, mientras una tormenta del noreste que avanzaba lentamente flagelaba la región. La mujer fue declarada muerta en la escena.

Las autoridades señalaron que la mujer asesinada no contaba con identificación. Asimismo, creen que la víctima podría haber estado en situación de calle.

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