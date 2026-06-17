Muere un turista de 18 años tras volcar un carruaje de caballos en Central Park

Un joven de 18 años falleció después de que el carruaje de caballos en el que viajaba se descontrolara y volcara en Central Park, en Nueva York, en un accidente ocurrido la tarde del miércoles.

La víctima fue identificada como Romanch Mahajan, un turista procedente de India, según informaron tres fuentes policiales citadas por The New York Times. El joven sufrió una grave lesión en la cabeza y murió horas más tarde en el Centro Médico NewYork-Presbyterian Weill Cornell.

El accidente se produjo alrededor de las 14:45 horas. De acuerdo con el sindicato de cocheros, el conductor se había alejado momentáneamente del carruaje para tomar una fotografía de los pasajeros cuando el caballo comenzó a correr sin control.

El animal, un caballo de siete años llamado Sampson, abandonó la calzada, atravesó una zona de césped y aceleró mientras el conductor intentaba alcanzarlo a pie. Durante el recorrido, uno de los ocupantes cayó del vehículo.

La carrera terminó cuando el carruaje chocó contra otro vehículo tirado por caballos y volcó. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que el carruaje gira bruscamente antes de impactar y quedar destrozado.

Here’s a video of the horse breaking free and the carriage driver chasing after it.



A person comes jumping/falling out of the carriage at the end of the clip. pic.twitter.com/BZmEOXqhxC — Gus Saltonstall (@GusSaltonstall) June 17, 2026

Alexander Kemp, vicepresidente del sindicato Transport Workers Union Local 100, calificó lo ocurrido de inaceptable. “Un conductor no debe bajarse del carruaje para tomar fotos, jamás. Apoyamos una investigación exhaustiva”, declaró a The New York Times.

Según el sindicato, Sampson llevaba apenas seis semanas trabajando en el parque y no sufrió lesiones aparentes.

Md Shafi Islam, propietario de un puesto de comida cercano al lugar del accidente, relató a The New York Times que vio pasar el carruaje a gran velocidad. “El caballo iba muy rápido; corría y corría”, afirmó. También aseguró que no observó a ningún conductor sobre el vehículo en ese momento. “Pensé que iba a ser un accidente grave”, añadió.

One person was hospitalized following a horse-drawn carriage crash in New York City’s Central Park. pic.twitter.com/I2f8k9ienf — Breaking911 (@Breaking911) June 17, 2026

Renace el debate sobre los carruajes de caballos

La muerte de Mahajan reactivó de inmediato las peticiones para prohibir los carruajes de caballos en Central Park.

El concejal de Nueva York Christopher Marte, impulsor de un proyecto para eliminar esta actividad antes de finales de 2026, afirmó en un comunicado que el accidente demuestra que ya no hay motivos para retrasar una prohibición.

Tras el accidente, la organización defensora de lo animales NYCLASS volvió a pedir al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que utilice sus facultades ejecutivas para prohibir de forma inmediata los carruajes tirados por caballos en el parque.

Datos de la administración chequeados por el NYT de Central Park muestran que desde mayo de 2025 se han registrado al menos ocho incidentes relacionados con caballos dentro o en las inmediaciones del parque.