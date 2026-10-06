Familias de soldados muertos en ataque iraní se ausentan de recepción de Trump y exigen respuestas

La mayoría de los familiares de los seis soldados estadounidenses muertos en el ataque más mortífero de la guerra con Irán no asistió este martes a una recepción organizada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para homenajear a las familias de militares caídos en combate.

Solo un familiar de las víctimas del ataque con drones iraníes del 1 de marzo en el puerto de Shuaiba, Kuwait, confirmó a The Associated Press que tenía previsto acudir al evento junto con Trump y la primera dama. Los soldados que sobrevivieron al ataque han cuestionado por qué fueron desplegados en una instalación que carecía de suficiente protección aérea y que era considerada un posible objetivo.

La guerra, que comenzó el 28 de febrero, ha dejado 19 militares estadounidenses muertos y más de 800 heridos. La recepción anual conmemora el Día de las Madres y Familias de los Caídos en Guerra, celebrado el último fin de semana de septiembre.

La Casa Blanca informó que este año el homenaje estaba dedicado a casi 40 militares muertos en combate en conflictos que se remontan a la guerra de Vietnam. El programa incluía un discurso de Trump, una ceremonia de encendido de velas y una presentación musical de America the Beautiful.

Pero para las familias de los seis militares fallecidos en Shuaiba, el homenaje llega mientras continúan esperando explicaciones sobre las circunstancias del ataque. Joey Amor, cuya esposa, la sargento mayor Nicole Amor, de 39 años, murió en el ataque, pidió el lunes transparencia sobre lo ocurrido.

“Hay preguntas sobre lo que sucedió antes del ataque, qué información estaba disponible, qué decisiones se tomaron y qué ocurrió en los momentos previos a la muerte de seis soldados estadounidenses”, escribió en un comunicado publicado en Facebook.

Amor reclamó que las familias puedan conocer los detalles de la operación y pidió al público estadounidense que las apoye en su exigencia de respuestas.

Los seis militares estadounidenses que perdieron la vida tras un ataque con dron iraní el 1 de marzo en el puerto de Shuaiba, Kuwait. Arriba (de izq a der): el sargento Declan Coady, la sargento mayor Nicole Amor, el mayor Cody Khork, el sargento mayor Noah Tietjens, el mayor Jeffrey O’Brien y el suboficial jefe 3 Robert Marzan. Foto: Ejército de Estados Unidos vía AP

El reportaje de AP sobre el ataque, elaborado a partir de entrevistas con 13 soldados, reveló que algunos militares heridos consideraban que sus advertencias sobre la amenaza habían sido ignoradas. También relataron problemas con la atención médica militar recibida después del ataque.

Familias cuestionan la organización del homenaje

La ausencia de varios familiares también estuvo relacionada con la forma en que se organizó la recepción. John Thompson, exsargento del Ejército y fundador de Salute to the Fallen, dijo a AP que varias familias le expresaron que recibieron la invitación con poco tiempo para organizar el viaje.

La Casa Blanca comenzó a enviar invitaciones a las familias Gold Star, como se denomina a los familiares de militares estadounidenses muertos en servicio, aproximadamente dos semanas antes del evento. Al menos dos familias dijeron que nunca recibieron una invitación.

Thompson señaló además que algunos familiares no tenían recursos suficientes para costear el viaje a Washington.

La viuda del suboficial mayor de tercera clase Robert Marzan, Tina Marzan, dijo que ni ella ni sus dos hijos fueron invitados. Afirmó que, aunque había pedido a funcionarios federales que no la contactaran inmediatamente después de la muerte de su esposo, esperaba que intentaran comunicarse con ella ante una ceremonia de este tipo.

“Deberíamos estar allí”, dijo Marzan a AP.

La Casa Blanca respondió que no contacta a las personas que solicitan expresamente no ser contactadas.

Donna Burhans, madre del mayor Cody Khork, otro de los seis militares muertos en Shuaiba, también afirmó que no recibió una invitación. En su caso, dijo que tampoco habría asistido porque la ceremonia le resulta demasiado dolorosa.

“Simplemente no puedo seguir pasando por esto una y otra vez”, escribió a AP.

La Casa Blanca aseguró que intentó enviar invitaciones a los familiares de Khork.

La recepción también generó rechazo entre familiares de otros militares muertos durante la guerra. Libby Klinner, esposa del mayor Alex Klinner, fallecido este verano en una operación relacionada con Irán, dijo que menos de dos semanas de aviso no le permitían organizar el cuidado de sus tres hijos pequeños.

Aun con más tiempo, afirmó que no habría acudido.

“No tengo ningún interés en apoyar a una administración que ha sido tan imprudente con la vida de nuestros militares”, escribió en un mensaje de texto.

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