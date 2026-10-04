Biden contempló atacar instalación nuclear de Irán si detectaba avances hacia una bomba

La administración del expresidente Joe Biden llegó a contemplar un ataque contra la instalación nuclear iraní de Fordow si Estados Unidos obtenía pruebas de que Teherán avanzaba hacia la fabricación de un arma nuclear, reveló Brett McGurk, quien fue uno de los principales asesores para Medio Oriente.

McGurk contó que a finales de 2024 altos funcionarios de la administración discutieron qué respuesta adoptar si Irán comenzaba a producir uranio apto para armas nucleares. La conclusión, afirmó, fue unánime: Estados Unidos habría atacado Fordow.

“Si mal no recuerdo, hubo unanimidad: llevaríamos a cabo el ataque en Fordow”, dijo McGurk en una entrevista grabada para el programa Face the Nation de CBS.

Fordow, una instalación construida dentro de una montaña y utilizada para enriquecer y almacenar uranio altamente enriquecido, se encontraba entre los principales puntos de preocupación de Washington.

McGurk explicó que Irán había acumulado reservas de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al material necesario para fabricar un arma nuclear.

La administración Biden no llegó a ejecutar ese ataque porque, de acuerdo con McGurk, nunca obtuvo evidencia de que Irán hubiera dado el paso hacia la fabricación de una bomba.

En lugar de atacar, Washington envió a Teherán un mensaje para advertirle que no avanzara en esa dirección. Al mismo tiempo, Benjamín Netanyahu presionaba a Estados Unidos para que no esperara a que Irán comenzara a producir material para un arma nuclear.

La preocupación por una guerra regional

McGurk relató que, durante 2024, los ataques entre Irán e Israel continuaban mientras grupos respaldados por Teherán intensificaban sus ataques contra fuerzas estadounidenses en la región. El exasesor afirmó que presionó a Biden para que respondiera contra Irán con el objetivo de disuadir nuevas agresiones.

La amenaza iraní también influyó en la respuesta de Washington a Israel. McGurk reveló que, después de que un ataque israelí matara a siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen en Gaza en abril de 2024, Biden llegó a considerar seriamente suspender el suministro de armas a Israel.

Pero la inminencia del ataque iraní contra Israel cambió el escenario.

McGurk aseguró que la inteligencia estadounidense anticipaba un ataque aéreo “sin precedentes” y que Estados Unidos terminó desplegando fuerzas para ayudar a proteger a Israel. El ataque incluyó, de acuerdo con su relato, 120 misiles balísticos, 170 drones y 30 misiles de crucero lanzados para impactar simultáneamente.

La situación llevó a Biden a mantener el respaldo militar a Israel mientras aumentaba la presión sobre Netanyahu por la conducción de la guerra en Gaza.

Fordow, un punto de tensión con Irán

McGurk sostuvo que Estados Unidos no quería esperar a que Irán tuviera un arma nuclear para actuar. La estrategia consistía en establecer un límite: si Washington detectaba que Teherán había comenzado a fabricar una bomba, la respuesta sería un ataque contra Fordow.

La instalación terminó convirtiéndose posteriormente en uno de los objetivos de los ataques ordenados por el presidente Donald Trump en junio de 2025, relató McGurk.

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