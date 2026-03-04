Departamento de Defensa identifica a cuatro de los seis soldados de EE.UU. fallecidos en ataque iraní en Kuwait

NUEVA YORK – El Pentágono divulgó los nombres de cuatro de los soldados muertos como resultado de un ataque de Irán en Kuwait tras la intervención militar iniciada por Estados Unidos el sábado.

Los fallecidos fueron identificados como el capitán Cody A. Khork, de 35 años y originario de Winter Haven, Florida; el sargento de primera clase Noah L. Tietjens, de 42 años y originario de Bellevue, Nebraska; la sargento de primera clase Nicole M. Amor, de 39 años y originaria de Bear Lake, Minnesota; y el sargento Declan J. Coady, de 20 años y originario de Des Moines, Iowa.

Los cuatro pertenecían a 103.ª Unidad de Comando de Sostenimiento (Expedicionaria) de la Reserva del Ejército de EE.UU.

Murieron en un ataque con dron el 1 de marzo en Port Shuaiba.

Los otros dos militares que fallecieron no han sido identificados por las autoridades.

El Departamento de Defensa, apodado por el presidente Donald Trump como el de Guerra, dijo en un escueto comunicado que el incidente continúa bajo investigación.

Luego de la ofensiva estadounidense en la República Islámica, varias instalaciones estadounidenses en Oriente Medio han sido centro de ataque.

Por ejemplo, se han reportado acometidas en la embajada de EE.UU. en Dubai y en Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos. En este puerto, fueron atacadas instalaciones de almacenamiento.

Como resultado, varios operadores como Vopak y VTTI, suspendieron las operaciones y restringieron el acceso del personal a ese terminal de combustible.

En Arabia Saudita, drones habrían impactado la base de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Riad.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que torpedearon este martes un buque iraní en aguas internacionales.

De acuerdo con el funcionario, el buque de guerra iraní “creía estar a salvo en aguas internacionales”. “En cambio, fue hundido por un torpedo”, dijo en una conferencia.

El secretario añadió que la “Operación Furia Epica” en Irán apenas estaba empezando.

Hegseth argumentó que “desde anoche y concluido en unos días… las dos Fuerzas Aéreas más poderosas del mundo tendrán control total de los cielos iraníes. Espacio aéreo sin disputa”.

Continuó: “Espero que entiendan lo que significa “espacio aéreo sin disputa” y control total: volaremos día y noche, día y noche, para encontrar, reparar y completar la base industrial de misiles y defensa del Ejército iraní”.

Más temprano y según informes de Reuters, autoridades militares en Sri Lanka habrían rescatado a 32 personas a bordo de un buque de guerra iraní y recuperado varios cuerpos del mar.

Hasta principios de esta semana, los enfrentamientos habían dejado a unas 800 personas muertas, según datos de Iranian Red Crescent Society.

En sesiones informativas en el Congreso, funcionarios de la Administración Trump indicaron que se espera una cadena de ataques militares contra Irán próximamente.

“Este régimen está agonizando. La cantidad de potencia de fuego que lanzaremos en los próximos días será abrumadora”, describió el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, según el reporte de NBC News.

“Lo que nos espera en los próximos días será mucho mayor que en los últimos días. Los árabes están en la lucha ahora, así que estén atentos”, añadió Graham. “Lo que se avecina contra los remanentes del régimen será abrumador. La liberación de Irán está cerca. La puerta a la paz está a punto de abrirse”, puntualizó.

El senador republicano de Missouri, Josh Hawley, describió la operación en Irán como “muy amplia”, en rápida evolución” y en constante cambio.

Los demócratas, quienes se oponen a la intervención, estarían votando este miércoles por una resolución que busca detener la intervención militar ordenada por el presidente estadounidense en Irán.

La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine, obligaría a Trump a pedir la autorización del Congreso para proseguir con la ofensiva.

Sigue leyendo: