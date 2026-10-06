Informante del FBI denuncia investigación inconstitucional de la Casa Blanca contra manifestantes

Una exsupervisora del FBI denunció ante el Congreso que la administración del presidente Donald Trump presionó a la agencia para investigar a manifestantes en Los Ángeles, en violación a sus derechos constitucionales y las normas internas. La acusación fue presentada formalmente por la exanalista de inteligencia Jill Fields ante el Comité Judicial del Senado.

Según la denuncia presentada ante el Comité Judicial del Senado por Jill Fields, quien fue analista de Inteligencia de la agencia, el entonces fiscal general adjunto interino, Emil Bove, ordenó investigar protestas frente a edificios federales pese a tratarse de actividades protegidas por la Primera Enmienda.

Asimismo, la Casa Blanca solicitó al director del FBI, Kash Patel, investigar a ciudadanos que utilizaban megáfonos para alertar sobre operativos migratorios, luego de que agentes de la oficina regional se negaran a abrir el expediente tras un chequeo preliminar, señaló Fields en declaraciones recogidas por NBC News.

Por su parte, un funcionario no identificado indicó a Fields que las diligencias se efectuarían porque “el Presidente quiere que se lleve a cabo esta investigación”, según documentos presentados por sus abogados. Para cumplir con las directivas, la oficina del FBI en Los Ángeles retiró personal asignado a casos contra cárteles con el fin de “montar un espectáculo para el presidente”, según un supervisor citado en el escrito.

Respuesta del Departamento de Justicia

Un portavoz del Departamento de Justicia rechazó las acusaciones afirmando que tienen motivación política y que la institución actuó dentro de sus competencias.

“Bajo la presidencia de Trump, el Departamento de Justicia seguirá defendiendo con firmeza los derechos de la Primera Enmienda de todos los estadounidenses y restableciendo el estado de derecho”, declaró el vocero. “El Departamento de Justicia y el FBI tienen la responsabilidad de investigar cualquier posible violación de la ley federal, y las conspiraciones para obstaculizar la labor de las fuerzas del orden federales y los ataques contra agentes federales son ilegales”.

Fields denunció represalias profesionales y su posterior salida de la agencia tras haber consultado con un alto funcionario de libertades civiles de la agencia. La funcionaria presentó su renuncia después de expresar su rechazo a las ordenes.

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