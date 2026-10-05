Trump cambia la financiación de sus anuncios tras las críticas por usar dinero público

El presidente Donald Trump anunció que su comité de acción política MAGA Inc. asumirá el costo de los anuncios que promocionan a su Administración, después de que el uso de fondos públicos para emitirlos provocara críticas de legisladores demócratas y republicanos.

Trump comunicó el cambio este lunes en Truth Social, donde defendió inicialmente la utilización de dinero federal para financiar los anuncios, pero afirmó que había decidido asumir su costo ante las críticas.

“La izquierda radical está molesta porque estoy haciendo anuncios, que considero una promoción positiva para nuestros grandes Estados Unidos, y pagándolos con dinero estadounidense”, escribió Trump. «Esto es algo bastante común, pero, en lugar de hacerlo, aunque nada los contentará, he decidido hacer los anuncios patrióticos, entre otros, y pagarlos yo mismo, con el dinero que recaudé para MAGA, Inc.».

La Casa Blanca confirmó posteriormente que MAGA Inc. pagará los anuncios de servicio público en adelante. Sin embargo, ni el comité político ni la Administración aclararon si se devolverá al Gobierno el dinero utilizado para los anuncios que ya fueron emitidos.

El cambio llega después de que la campaña publicitaria generara cuestionamientos sobre el uso de recursos de los contribuyentes para difundir mensajes favorables a Trump y a su gestión, especialmente a pocas semanas de las elecciones legislativas de noviembre.

Más de $10 millones en anuncios

La controversia adquirió dimensión nacional por el volumen de recursos destinados a los anuncios. La firma AdImpact estima que el Gobierno federal ha gastado al menos $10 millones de dólares en su emisión.

Los anuncios muestran a Trump de manera favorable y terminan con una identificación que señala que fueron pagados por el Gobierno de Estados Unidos. Algunos de los mensajes presentan similitudes con material utilizado durante la campaña presidencial de Trump en 2024.

El dinero utilizado para la campaña publicitaria procedía de fondos del Departamento de Seguridad Nacional. Investigaciones previas señalaron que recursos asignados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fueron utilizados para financiar los anuncios.

La Administración había defendido los spots como anuncios de servicio público destinados a explicar las políticas del Gobierno y promover mensajes considerados de interés nacional. También había argumentado que otras administraciones utilizaron campañas financiadas con dinero federal para comunicar políticas públicas.

Críticas desde ambos partidos

El uso de dinero público para los anuncios provocó rechazo más allá de las filas demócratas.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó los anuncios de “propaganda”, mientras que el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, cuestionó que ese tipo de mensajes tengan cabida en Estados Unidos y comparó la estrategia con prácticas asociadas al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Las críticas se concentraron en que los anuncios no se limitaban a explicar programas gubernamentales, sino que presentaban al presidente de manera favorable y utilizaban mensajes similares a los empleados en su campaña electoral.

La polémica también llevó a legisladores a solicitar investigaciones sobre la legalidad del uso de fondos federales para producir y transmitir los anuncios.

Trump, sin embargo, sostiene que los anuncios no constituyen propaganda electoral y los ha presentado como una forma de promover al país y defender las políticas de su Administración.

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