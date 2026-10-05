Trump dice que EE.UU. retiró bombarderos de base en Inglaterra por una amenaza vinculada con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que su gobierno retiró de una base militar en Inglaterra los bombarderos estadounidenses que habían sido utilizados para atacar Irán, después de que surgiera una amenaza relacionada con la seguridad del lugar.

Trump explicó que la decisión buscó evitar exponer a los aviones a un posible ataque. “Teníamos una amenaza” vinculada con Irán, afirmó el mandatario al ser preguntado por el repliegue.

“No quería tentar al enemigo teniendo nuestros bombarderos de la Fuerza Aérea allí”, dijo Trump. “Así que los movimos un poco, no muy lejos”, añadió.

La declaración confirma la razón detrás del movimiento reportado el domingo por la agencia Associated Press . De acuerdo con la información de la agencia, los bombarderos fueron trasladados desde la base de la Real Fuerza Aérea británica en Fairford hacia sus bases de origen en Estados Unidos.

El Pentágono confirmó el traslado, aunque un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a revelar movimientos militares sensibles dijo a AP que los aviones fueron redistribuidos a territorio estadounidense. Observadores de aviación habían detectado durante el fin de semana la salida de varios bombarderos B-1 de Fairford.

La decisión se produjo después de una investigación británica sobre un posible atentado terrorista contra la instalación, ubicada a unos 160 kilómetros al oeste de Londres y utilizada durante décadas por Estados Unidos para operar bombarderos en conflictos de Medio Oriente.

Cinco hombres fueron detenidos el 27 de septiembre después de que tres vehículos sospechosos fueran vistos desplazándose hacia la base. Días después, las autoridades arrestaron en Londres a un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní.

Los seis sospechosos fueron posteriormente liberados bajo fianza. La policía informó que encontró gasolina en los vehículos, pero no explosivos.

Las autoridades británicas han vinculado el incidente con Irán, aunque Teherán niega cualquier participación y ha sostenido anteriormente que las bases utilizadas para atacar su territorio pueden ser consideradas objetivos legítimos.

El repliegue de los bombarderos ocurre mientras Trump evalúa nuevas acciones militares contra Irán. El mandatario dijo el sábado que Teherán había sido “diezmado” y que Estados Unidos enfrentaba una decisión entre una salida “fácil” o “difícil”, en referencia a las opciones que considera para el conflicto.

Pese al retiro de los aviones de Fairford, Estados Unidos mantiene una importante presencia militar en Medio Oriente. AP reportó que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y el grupo anfibio USS Makin Island se dirigen hacia la región, un movimiento que podría elevar a tres el número de portaaviones estadounidenses desplegados allí a finales de octubre.

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