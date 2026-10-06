Investigan caída fatal de una mujer y un recién nacido en estado crítico desde un edificio en El Bronx

Una mujer perdió la vida y una bebé está en estado crítico después de caer desde un balcón de El Bronx la madrugada de este martes, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que alguien llamó al 911 desde un edificio de apartamentos en las avenidas Ollinville y Allerton cerca de las 3:38 de la madrugada.

Cuando los funcionarios se apersonaron en el sitio, hallaron a una mujer de 23 años y a una bebé afuera con heridas compatibles con una caída, señalaron los agentes, aunque dijeron que todavía no estaba claro si ambas se cayeron, saltaron o fue empujada, informó Gothamist.

Los servicios de emergencias llevaron a la mujer y a la niña al Hospital Jacobi, donde la mujer fue declarada muerta y la bebé sigue en estado crítico, manifestó el NYPD.

La policía se encuentra investigando el caso y todavía no ha hecho ninguna detención que se vincule con este hecho.

Un testigo afirmó que tanto la bebé como la mujer fueron arrojadas desde el balcón, pero los funcionarios no han confirmado que las dos fueron empujadas desde el piso 18 del apartamento, señaló ABC 7 NY.

Otro medio señaló que se cree que la infante tiene cerca de un año. Otra testigo declaró que escuchó a la mujer gritar: “¡Por favor, no hagas esto!”, antes de ver caer algo al suelo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de la mujer y la bebé, y tampoco la relación entre ambas.

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