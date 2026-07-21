Mujer muere después de que un hombre cayera desde un edificio de 12 pisos y la impactara en una calle de Japón

Una joven de 23 años perdió la vida de manera trágica en la ciudad de Nagoya, Japón, luego de que un hombre cayera desde un edificio residencial y la impactara mientras caminaba por la acera. El hecho, ocurrido durante la madrugada del domingo 19 de julio, ha conmocionado al país por las inusuales circunstancias del accidente, mientras las autoridades continúan investigando si se trató de una caída accidental o de un acto intencional.

De acuerdo con Japan Today, la víctima fue identificada como Houra Inaba, quien transitaba por una concurrida zona del distrito de Sakae cuando fue alcanzada por el cuerpo de Shinsei Taguchi, de 29 años. El incidente ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada.

Tras el impacto, tanto Inaba como Taguchi fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica. Sin embargo, las lesiones sufridas por la joven resultaron fatales.

Según los reportes, Houra Inaba falleció aproximadamente a las 5:30 de la mañana a causa de un shock hemorrágico, provocado por la gravedad de sus heridas.

Por su parte, Taguchi sobrevivió a la caída, aunque permanece inconsciente y en estado crítico, de acuerdo con la información difundida por otros medios locales.

La policía aún no sabe si fue un accidente o un salto

Hasta el momento, las autoridades japonesas no han determinado qué originó la caída del hombre. Los investigadores intentan establecer si Taguchi se lanzó deliberadamente desde el edificio o si cayó de manera accidental.

Tampoco se ha confirmado desde qué piso cayó. Aunque inicialmente se informó que el edificio tiene 12 niveles, los investigadores todavía no precisan desde cuál de ellos ocurrió la caída.

Una mujer que se identificó como amiga de Houra Inaba fue quien dio aviso a la policía inmediatamente después del incidente, según reportó Japan Today.

El accidente ocurrió en el distrito de Sakae, uno de los principales centros comerciales y de entretenimiento de Nagoya.

La zona se encuentra junto al circuito urbano de la autopista de Nagoya y se caracteriza por la alta circulación de peatones durante gran parte del día y la noche. Además de edificios residenciales, el sector alberga oficinas, comercios, restaurantes y locales de ocio, por lo que suele registrar una intensa actividad.

Videos difundidos por la cadena japonesa All-Nippon News Network muestran el lugar acordonado por la policía con cintas de seguridad y conos de tránsito mientras los agentes realizaban las primeras diligencias. En las imágenes también puede verse un zapato de tacón que quedó sobre la banqueta tras el impacto.

Continúa la investigación

La investigación está a cargo de la Policía de la Prefectura de Aichi, que analiza las circunstancias exactas del caso y busca determinar cómo ocurrió la caída del hombre.

Las autoridades revisan testimonios, cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir los hechos ocurridos durante la madrugada del domingo.

Por ahora, no se han dado a conocer indicios que permitan confirmar si existió alguna conducta delictiva previa a la caída ni si Taguchi presentaba alguna condición que pudiera haber influido en el incidente.

El caso ha generado una fuerte repercusión en Japón debido a lo extraordinario del suceso y a que una persona completamente ajena terminó perdiendo la vida de manera fortuita. Mientras la familia de Houra Inaba enfrenta las consecuencias de la tragedia, los investigadores esperan que el estado de salud del sobreviviente permita eventualmente esclarecer qué ocurrió en los momentos previos a la caída.

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