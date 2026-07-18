Bebé cayó 5 pisos desde hogar en Nueva York y sobrevivió; adulto arrestado

Milagrosamente un niño de un año sobrevivió ayer a una caída desde un 5to piso por la ventana de un hogar en El Bronx (NYC).

Según la Policía de Nueva York, el infante cayó desde la ventana trasera del edificio ubicado en 593 Oak Terrace cerca de Beekman Av, en el barrio Mott Haven, alrededor de las 6:40 p.m. del viernes, indicó New York Post.

Una mujer residente salió a la calle tras escuchar las sirenas y encontró a un hombre desplazándose de un lado a otro por la acera, frente a la propiedad. “Caminaba de un lado a otro”, relató la testigo, quien sólo se identificó como Jane, de 35 años. “No aparecían los padres por ninguna parte. Es algo desgarrador”.

No quedó claro de inmediato dónde aterrizó el menor. La vecina afirmó que un bombero tuvo que entrar por una ventana para llegar hasta donde se encontraba el niño, en un patio trasero. Hay una superficie de hormigón que se extiende unos 10 pies (3 metros) desde la parte trasera del edificio hasta el patio cercado de otra propiedad, donde hay un árbol y arbustos, describió Daily News.

Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente al niño herido al Harlem Hospital Center, donde se informó que se encontraba en condición estable. Un hombre no identificado fue puesto bajo custodia policial, aunque no se presentaron cargos de inmediato. También se vio a otros niños pequeños siendo conducidos a una patrulla policial.

Este tipo de incidentes suelen aumentar en el verano, cuando hay más ventanas abiertas para combatir el calor. En un caso parecido, el mes pasado una niña de 2 años sobrevivió tras caer al vacío dos pisos por la ventana de su vivienda en Brooklyn (NYC) mientras su madre estaba en el baño. En abril un niño de 5 años también sobrevivió milagrosamente al caer al vacío desde una ventana de su hogar en un 3er piso, aterrizando sobre el concreto en una acera en El Bronx (NYC).

En agosto un niño de 5 años sobrevivió milagrosamente al caer cinco pisos desde una ventana de su hogar en Brooklyn (NYC). En mayo de 2025 otro menor cayó desde la ventana de un 3er piso en Hartford (Connecticut) y fue atrapado en el aire por un adulto, salvándole la vida. También ese mes un bebé de un año fue trasladado de urgencia al hospital tras caerse del balcón de su casa en Queens (NYC) y milagrosamente sobrevivió.

En noviembre de 2024 una menor de 14 años murió tras caer del techo de un lujoso edificio de apartamentos en el vecindario SoHo de Manhattan (NYC). En septiembre de ese año otra menor de 10 años murió de un paro cardíaco después de sobrevivir a una caída de varios pisos en su edificio residencial en El Bronx, informó la policía de Nueva York.

En julio de 2024 un niño de 3 años cayó cinco pisos al vacío y sobrevivió en Brooklyn (NYC), durante un aparente accidente cuando jugaba con un aire acondicionado de ventana. En febrero de ese año un niño de 7 años sobrevivió milagrosamente luego de caer tres pisos desde un edificio residencial en East Harlem, Manhattan (NYC).

En septiembre de 2023 un niño de 7 años cayó trágicamente del balcón de un apartamento en Fort Lee, Nueva Jersey. En julio de ese año un menor de cuatro años murió después de precipitarse por una ventana en su domicilio de un 4to piso en un edificio en Brooklyn.

Como prevención, las autoridades recuerdan:

-Revisar cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.

-Nunca coloque frente a una ventana una cama, silla u otro objeto sobre el que los niños puedan treparse.

-Mantenga a los menores alejados de los balcones y terrazas si no están siendo supervisados de cerca por un adulto, cerrando las puertas de esas áreas.

-Nunca permita que los niños jueguen cerca de los huecos de los ascensores o en las escaleras de incendios, balcones, terrazas o tejados. Tampoco que estén sin supervisión en los pasillos de los edificios que tienen ventanas sin vigilancia.

-Llame al 311 para reportar las ventanas de los pasillos que no tienen protección.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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