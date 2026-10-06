Lionel Messi se despidió de Argentina con gol y una noche inolvidable en el Monumental

Lionel Messi vivió una noche histórica en el estadio Monumental al disputar su último partido con la selección de Argentina. El capitán de la Albiceleste fue homenajeado por más de 85.000 aficionados durante el amistoso ante Benín, en una jornada marcada por la emoción, las lágrimas y un nuevo gol del máximo goleador histórico del combinado nacional.

El homenaje comenzó incluso antes del pitido inicial. Una camiseta gigante con el número 10 y la palabra “Gracias” fue desplegada sobre el césped para recibir al ídolo rosarino, quien ingresó al campo acompañado por sus hijos.

La emoción alcanzó su punto máximo durante el himno argentino. Messi no pudo contener las lágrimas, mientras que Lionel Scaloni, entrenador de Argentina desde 2018, también se mostró visiblemente emocionado. El técnico acompañó al delantero durante la etapa más exitosa de su carrera internacional.

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?? Los aplausos en el minuto sagrado ?



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El partido se paró al minuto 10 para aplaudir a Messi

A los 10 minutos, el árbitro chileno Fernando Véjar detuvo el encuentro para permitir que el Monumental se pusiera de pie y ovacionara a Messi. Los aficionados corearon el nombre del capitán mientras los fuegos artificiales acompañaban el homenaje.

En el segundo tiempo llegó uno de los momentos más esperados. A los 48 minutos, Messi ejecutó un tiro de esquina con precisión y encontró a Nicolás Otamendi, quien marcó el 1-0 de Argentina. El defensor, de 38 años, también disputó su último partido con la Albiceleste después de 140 encuentros.

Messi tendría su propia celebración a los 70 minutos. Tras una falta sobre Julián Álvarez, el rosarino tomó el balón y convirtió de penalti con un potente zurdazo para marcar su gol 126 con la selección argentina. El Monumental celebró el tanto como si se tratara de una final mundialista.

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?? Otro más. En su noche.



Quisiera que esto dure para siempre ? pic.twitter.com/gN10KPICGY — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) October 7, 2026

El encuentro representó el cierre de una trayectoria de 21 años con la selección absoluta para Messi. Durante ese período, el delantero conquistó seis títulos, entre ellos el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

Además de ser el máximo goleador de Argentina, Messi se despide como el futbolista con más partidos disputados con la camiseta de la Albiceleste, dejando una huella que difícilmente será igualada.

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