Nueva York prepara un 2027 de historia, nuevas atracciones y el regreso de grandes eventos deportivos

Nueva York se prepara para un 2027 marcado por grandes aniversarios, nuevas atracciones y el regreso de eventos deportivos de alcance internacional. El estado también celebrará medio siglo de I LOVE NY, la campaña que convirtió un corazón y 4 letras en una de las imágenes turísticas más reconocibles de Estados Unidos.

La agenda tendrá, además, un fuerte componente histórico. Freedom 2027 conmemorará los 200 años de la abolición legal de la esclavitud en Nueva York, mientras otros aniversarios pondrán bajo los reflectores episodios decisivos de la Revolución Americana, el nacimiento de la red ferroviaria y el legado de instituciones centenarias.

50 años del icónico I LOVE NY

En 2027 se cumplirán 5 décadas desde el lanzamiento de I LOVE NY y de su célebre logotipo. Ross D. Levi, director ejecutivo de Turismo de I LOVE NY, destacó que la marca sigue siendo una puerta de entrada para descubrir comunidades, paisajes y experiencias del Empire State.

El aniversario coincidirá con el 250 aniversario de las Batallas de Saratoga. La región Capital-Saratoga prepara experiencias de historia viva, ceremonias, conciertos y recorridos para recordar el episodio considerado un punto de inflexión de la Revolución Americana.

En el Valle del Hudson, la Academia Militar de West Point celebrará 225 años desde su establecimiento en 1802. Su ubicación junto al río Hudson, la arquitectura histórica y su legado militar volverán a convertirla en uno de los destinos destacados del calendario.

Un año para mirar la historia de frente

Uno de los programas más significativos será Freedom 2027, creado para recordar los 200 años de la abolición de la esclavitud en el estado. La iniciativa pondrá en valor sitios vinculados con el Ferrocarril Subterráneo, líderes abolicionistas y comunidades negras de lugares como Harlem, Brooklyn, Buffalo y Rochester.

La conmemoración tendrá actividades durante todo el año y culminará el 4 de julio con un simbólico repique de campanas en distintas partes del estado.

También avanzará la Ruta del Ferrocarril Subterráneo Harriet Tubman: una primera fase conecta Auburn con las Cataratas del Niágara a través de 22 sitios patrimoniales, y una posible ampliación llevaría el recorrido hasta Manhattan.

El aniversario American Rail 200 permitirá explorar la huella ferroviaria de Nueva York, desde Grand Central Terminal y el Museo de Tránsito hasta Walkway Over the Hudson y el histórico Arcade & Attica Railroad. En el oeste del estado, Niagara Wine Trail cumplirá 25 años como escaparate de bodegas, viñedos y vinos de clima fresco.

Nuevos escenarios para el deporte y el entretenimiento

Para los aficionados al deporte, 2027 tendrá 2 citas especialmente atractivas. El Belmont Stakes regresará a Belmont Park, en Elmont, para su edición 159, después de una reconstrucción de 3 años. El renovado recinto contará con una nueva tribuna y casa club, más áreas verdes, opciones gastronómicas y cuatro superficies de carreras.

El escenario también recibirá la Breeders’ Cup World Championships el 29 y 30 de octubre, en el regreso del prestigioso evento internacional después de más de 2 décadas. En Queens, Etihad Park abrirá en Willets Point como nueva casa del New York City FC y primer estadio de fútbol específico de la ciudad.

El nuevo recinto será completamente eléctrico y estará junto a Citi Field y al USTA Billie Jean King National Tennis Center. En agosto, Long Island sumará además a The Island FC, su primer club profesional de fútbol, que debutará en MLS NEXT Pro con un estadio de 2,500 localidades en Uniondale.

Hoteles, gastronomía y nuevas experiencias

La transformación turística también llegará al alojamiento y la gastronomía. Black Creek Barns, en Esopus, prevé abrir a finales de 2027 con 70 habitaciones, spa, restaurantes y espacios para eventos dentro de una propiedad histórica de 153 acres.

En Syracuse, un nuevo Graduate by Hilton cercano a la universidad tendrá unas 200 habitaciones, restaurante, bar en la azotea y espacios para reuniones. Mientras tanto, New York Kitchen se mudará a una nueva sede frente al lago Canandaigua, con cocinas didácticas, teatro de demostración y sala de degustación.

En Chatham, Four Corners ocupará el histórico edificio que albergó Blue Plate y apostará por una cocina estacional basada en productos de granjas del Valle del Hudson. En Long Island, The Beacon Theater reabrirá en primavera, un siglo después de recibir a sus primeros espectadores, tras una renovación de 15 millones de dólares.

Para quienes busquen una razón para viajar más allá de Nueva York City, 2027 ofrecerá una mezcla poco común: memoria histórica, grandes competencias, nuevos escenarios culturales y propuestas gastronómicas.

El estado no solo celebrará su pasado; utilizará esos aniversarios como una invitación a descubrir lo que viene, con experiencias pensadas para distintas generaciones y perfiles de viajeros.

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