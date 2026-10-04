Nueva York busca trabajadores para Halloween: hay empleos desde Queens hasta Long Island

Halloween puede ser una oportunidad para ganar dinero extra en Nueva York durante octubre. Casas embrujadas, experiencias de terror y parques de diversiones todavía buscan trabajadores para cubrir las últimas semanas de una temporada que culminará entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre.

Y algunos de estos trabajos son bastante diferentes a los empleos temporales tradicionales. Hay compañías que pagan por interpretar monstruos y asustar visitantes, pero también necesitan personal para controlar filas, vender alimentos, escanear boletos o colaborar con el funcionamiento de las atracciones.

Entre las oportunidades que todavía aparecen disponibles hay empleos en Queens, Long Island y otras zonas del estado de Nueva York. Para quienes puedan desplazarse hasta Nueva Jersey, Six Flags Great Adventure también mantiene oportunidades para Fright Fest con salarios de hasta $19 por hora.

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Una casa embrujada de Queens busca actores por $18 la hora

Una de las oportunidades más accesibles para quienes viven en la ciudad de Nueva York está en Queens.

A Haunting in Hollis, una experiencia de terror ubicada en Hollis Avenue, busca trabajadores temporales para desempeñarse como Scare Actors durante la temporada de Halloween. El salario publicado es de $18 por hora y los turnos generalmente duran entre cinco y seis horas.

La tarea consiste en interpretar personajes dentro de la casa embrujada, interactuar con los visitantes y mantenerse en personaje durante toda la experiencia.

No es indispensable contar con experiencia profesional: la convocatoria señala que los trabajadores seleccionados recibirán capacitación.

Sí se requiere disponibilidad durante las noches. Los horarios indicados son generalmente de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. durante los días de semana y desde las 5:00 p.m. durante los fines de semana. Para Halloween, el 31 de octubre, existen horarios especiales.

El trabajo puede ser físicamente exigente. Los actores deben sentirse cómodos en espacios con poca iluminación, luces intermitentes, humo y otros efectos especiales, además de poder moverse rápidamente para sorprender a los visitantes.

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Un trabajo de solo tres horas en NYC paga $150

Para quienes buscan algo todavía más puntual, hay una convocatoria para trabajar únicamente durante Halloween. Swingers, una experiencia de minigolf y entretenimiento en Nueva York, busca actores para participar en su evento del 31 de octubre. El pago publicado es de $150 por aproximadamente tres horas de trabajo.

Los empleados deberán recorrer el lugar disfrazados, mantenerse en personaje, interactuar con los asistentes y participar en actuaciones programadas.

La experiencia previa en actuación, danza o entretenimiento es valorada, pero no aparece como requisito obligatorio. La convocatoria también considera candidatos con otras habilidades, como canto, pintura facial o creación de figuras con globos.

Los candidatos deben tener al menos 18 años.

Long Island también busca actores y trabajadores para una casa embrujada

Otra oportunidad está disponible en Bellport, Long Island. Gateway’s Haunted Playhouse mantiene su convocatoria para la temporada 2026, que se extenderá hasta el 1 de noviembre.

La compañía busca actores para su experiencia teatral interactiva. Los candidatos deben sentirse cómodos utilizando maquillaje y efectos especiales y trabajando muy cerca del público.

Son puestos remunerados por hora, aunque la empresa no publica el salario exacto en su convocatoria. Para los actores adultos, Gateway solicita enviar cuanto antes una fotografía, currículum o carta de interés. Los candidatos seleccionados reciben posteriormente instrucciones para realizar una audición en video.

Pero actuar no es la única posibilidad. Gateway también busca personal para las operaciones de la casa embrujada, incluyendo trabajadores para escanear entradas, vender alimentos y bebidas y controlar las filas. Estos puestos también son estacionales y se extienden hasta el 1 de noviembre.

Headless Horseman busca personal para diferentes puestos

Más al norte, en Ulster Park, otra conocida atracción de Halloween continúa contratando. Headless Horseman Hayrides and Haunted Houses mantiene en su página oficial el aviso “Now Hiring All Positions” para su temporada 2026.

La atracción se encuentra en 778 Broadway, Route 9W, en Ulster Park. A diferencia de otras convocatorias centradas exclusivamente en actores, Headless Horseman invita a postularse para distintas posiciones dentro de su operación de Halloween.

La temporada comenzó el 26 de septiembre y se desarrolla durante octubre. Para quienes viven en la ciudad de Nueva York, la distancia convierte esta alternativa en una opción menos práctica que las oportunidades de Queens o Long Island, pero puede resultar interesante para residentes del Hudson Valley y otras zonas cercanas.

También buscan actores para otra experiencia de Halloween en Nueva York

Twisted Trails mantiene publicada una convocatoria para contratar actores durante Halloween 2026. La empresa busca diferentes tipos de personajes para desempeñarse como Scare Actors.

Entre las características solicitadas aparecen entusiasmo, disponibilidad durante los horarios de funcionamiento de la atracción y capacidad para interpretar diferentes personajes.

La convocatoria continúa activa y la empresa recibe consultas de candidatos interesados. Antes de postularse conviene revisar el calendario de operación y confirmar que los horarios sean compatibles con la disponibilidad del candidato.

Six Flags paga $19 por hora para trabajar en Fright Fest

Para quienes viven en Nueva York y tienen posibilidades de trasladarse a Nueva Jersey, existe otra oportunidad con salario publicado. Six Flags Great Adventure, en Jackson Township, continúa buscando Scare Actors para Fright Fest.

El salario publicado es de $19 por hora. La compañía señala que la experiencia previa en actuación puede ser útil, pero no es obligatoria. Los candidatos deben tener al menos 16 años.

El trabajo consiste en interpretar personajes disfrazados, interactuar con los visitantes y mantener la ambientación de las diferentes áreas de Fright Fest. Los empleados deben tener disponibilidad entre jueves y domingo, incluyendo noches y días festivos, durante la temporada.

Además de actores, el portal de empleo de Six Flags muestra otras oportunidades en Great Adventure vinculadas con retail, alimentos y bebidas, seguridad, operaciones y entretenimiento.

Octubre todavía ofrece oportunidades para ganar dinero extra

Aunque las principales contrataciones para Halloween suelen comenzar durante el verano, algunas atracciones todavía necesitan completar sus equipos cuando octubre ya está en marcha.

Eso abre una ventana corta para quienes buscan un empleo temporal o simplemente una forma diferente de generar un ingreso adicional.

Los salarios, requisitos y horarios varían considerablemente. Algunos puestos requieren experiencia teatral o habilidades especiales, mientras que otros ofrecen capacitación y aceptan candidatos que nunca trabajaron como actores.

También existen alternativas para quienes prefieren mantenerse fuera del escenario: controlar filas, escanear boletos, vender productos o ayudar con las operaciones de una casa embrujada son trabajos igualmente necesarios durante las semanas de mayor movimiento.

Pero el tiempo para postularse es limitado. La mayoría de estas oportunidades desaparece después del 31 de octubre o durante los primeros días de noviembre, por lo que conviene comprobar que la vacante continúe abierta antes de enviar una solicitud.

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