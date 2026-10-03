Nueva York abre un centro para conseguir empleos públicos: ofrece ayuda gratis y sin cita previa

Conseguir un empleo público en Nueva York puede ser una buena oportunidad para quienes buscan estabilidad, pero el camino no siempre es sencillo. Encontrar las vacantes, entender qué puestos requieren un examen de servicio civil o completar correctamente una solicitud puede convertirse en una barrera antes incluso de llegar a una entrevista.

La ciudad busca simplificar ese proceso con la apertura de un nuevo centro presencial donde los neoyorquinos podrán recibir ayuda gratuita para buscar y solicitar empleos públicos. Y para acceder a la asistencia cotidiana no será necesario sacar una cita.

El Jobs NYC Center, ubicado en 2 Lafayette Street, en Manhattan, comenzará a atender regularmente a personas sin cita previa el lunes 5 de octubre de 2026, según informó la administración de la ciudad.

El centro no funcionará solamente como un lugar donde consultar ofertas laborales. También organizará ferias de empleo, talleres y jornadas en las que distintas agencias públicas podrán entrevistar candidatos e incluso realizar contrataciones en el lugar.

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Cómo conseguir ayuda para buscar empleos públicos en Nueva York

A partir del 5 de octubre, cualquier neoyorquino podrá acercarse al Jobs NYC Center de lunes a jueves, entre las 10 a.m. y las 4 p.m., sin necesidad de una cita, de acuerdo con información brindada por el alcalde Zohran Mamdani durante la presentación del centro.

El objetivo es acompañar a las personas durante distintas etapas de la búsqueda laboral. El personal podrá ayudar a identificar puestos disponibles, entender el proceso de servicio civil, preparar solicitudes y establecer contacto con agencias que estén contratando trabajadores.

Esto puede ser especialmente útil para quienes nunca trabajaron para el gobierno de la ciudad. Buena parte de los puestos municipales se cubren mediante el sistema de Civil Service, que en muchos casos requiere presentarse a un examen antes de poder acceder al empleo.

La ubicación del nuevo centro tiene además una ventaja práctica: el centro de exámenes de DCAS funciona en el mismo edificio, por lo que quienes necesiten rendir una prueba para determinado puesto podrán hacerlo allí.

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Habrá entrevistas y oportunidades de contratación

Uno de los puntos más interesantes del programa son los denominados Hiring Halls, jornadas en las que agencias públicas se acercarán al centro para entrevistar directamente a personas interesadas en trabajar para la ciudad.

No se trata solamente de un proyecto a futuro. El sistema ya fue probado durante la etapa previa a la apertura formal.

En agosto se realizó allí una de estas jornadas de contratación para ampliar el NYC Business Express Service Team (BEST), el equipo que ayuda a pequeños negocios a gestionar permisos, licencias e inspecciones. De ese proceso surgieron 17 nuevos empleados de la ciudad, que fueron incorporados oficialmente durante la presentación del Jobs NYC Center.

La ciudad anticipó que habrá más Hiring Halls y oportunidades laborales durante las próximas semanas. En estas actividades, algunas personas podrán llegar con su currículum, entrevistarse con una agencia e incluso avanzar hacia una contratación durante el mismo evento.

Eso no significa que acercarse al centro garantice conseguir un empleo. Los requisitos dependerán de cada puesto y algunos continuarán exigiendo exámenes, experiencia, estudios u otras condiciones específicas.

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Talleres para entender el sistema de Civil Service

El nuevo espacio también apunta a resolver una dificultad frecuente entre quienes buscan trabajar para la ciudad: entender cómo funciona el sistema de contratación pública.

Habrá talleres sobre carreras en el sector público y encuentros como Civil Service 101, destinados a explicar el proceso paso a paso. También se informarán las fechas de próximos exámenes y las alternativas de capacitación disponibles.

La asistencia no estará destinada únicamente a personas desempleadas o que buscan ingresar por primera vez al gobierno municipal. Los trabajadores actuales de la ciudad también podrán acudir para conocer oportunidades de promoción, capacitación y desarrollo profesional.

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Nueva York busca facilitar el acceso a los empleos de la ciudad

El Jobs NYC Center es una extensión de una iniciativa que funciona desde 2024. Según la administración municipal, Jobs NYC ya colaboró con 47 agencias e instituciones públicas para reclutar personal, entre ellas el Departamento de Educación, NYC Health + Hospitals y la City University of New York (CUNY).

Hasta ahora, buena parte de ese trabajo se realizaba mediante eventos de contratación y recursos digitales. La apertura de 2 Lafayette Street le da por primera vez una sede física permanente en Manhattan.

La apuesta es que una persona que nunca se postuló para un trabajo municipal pueda entrar y recibir orientación para saber por dónde empezar.

“Hay trabajadores en toda la ciudad que asumieron que un empleo público no era para ellos”, explicó durante la inauguración la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, al señalar que para muchos candidatos el proceso parecía demasiado complicado y cargado de trámites.

Ahora tendrán un lugar donde pedir ayuda cara a cara.

Dónde: Jobs NYC Center, 2 Lafayette Street, Manhattan, New York, NY 10007.

Jobs NYC Center, 2 Lafayette Street, Manhattan, New York, NY 10007. Desde cuándo: lunes 5 de octubre de 2026.

lunes 5 de octubre de 2026. Atención sin cita previa: lunes a jueves, de 10 a.m. a 4 p.m.

Los interesados también pueden consultar las vacantes abiertas a través del portal oficial de empleos de la ciudad y revisar el calendario de exámenes de servicio civil.

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