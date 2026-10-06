Trump aprueba la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, autor de tiroteo masivo en 2009

El presidente Donald Trump aprobó la sugerencia emitida por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para ejecutar mediante un pelotón de fusilamiento al exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan, quien fue condenado a muerte por protagonizar un tiroteo masivo en Fort Hood, Texas, en 2009.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell confirmó esta aprobación, a través de su cuenta en la red social X, tildando de yuhadista a sentenciado.

“El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha recomendado, y el presidente Donald J. Trump ha aprobado, la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército de los EE.UU. para el terrorista convicto Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009″, señaló el vocero.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended ? and President Donald J. Trump has approved ? death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded? — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

Detalles del hecho y proceso judicial

Nidal Malik Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército con el rango de mayor, irrumpió el 5 de noviembre de 2009 en el Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood. En el lugar abrió fuego contra las personas presentes al grito de “Allahu Akbar”.

El hecho dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 32 heridas, convirtiéndose en el episodio de violencia de mayor gravedad reportado en una instalación militar en territorio estadounidense. Las averiguaciones posteriores revelaron que el autor del ataque mantuvo comunicación con Anwar al Awlaki, clérigo radical vinculado a la organización Al Qaeda.

Proceso de culpabilidad

Durante el proceso desarrollado en una corte militar, el acusado ejerció su propia defensa y se declaró no culpable. Sin embargo, el 28 de agosto de 2013, los integrantes del tribunal votaron de forma unánime para declararlo culpable por 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado, imponiendo la pena capital.

Actualmente, Hasan permanece recluso en las instalaciones de la prisión militar de Fort Leavenworth, ubicada en el estado de Kansas. Tras la ratificación de la orden ejecutiva, la fijación del día, la hora y el sitio exacto para concretar el fusilamiento quedará bajo la responsabilidad del secretario del Ejército.

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