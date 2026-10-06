Trump desata críticas al sugerir que dejaría que Irán “ataque” a Los Ángeles y San Diego

El presidente Donald Trump generó indignación en sectores políticos y de la opinión pública al sugerir, durante un mitin en el estado de Nebraska el lunes, que dejaría que Irán “elimine” a las ciudades de Los Ángeles y San Diego si el país persa lograra desarrollar armas nucleares.”

El pronunciamiento se dio en el Aeropuerto Regional de Central Nebraska, donde el mandatario justificó la estrategia bélica de su administración.

Durante su intervención, Trump argumentó que la posible destrucción de una urbe estadounidense sería la consecuencia de no frenar el programa atómico iraní: “Que se lleven a Los Ángeles, que se lleven a San Diego”, señaló al respecto.

President Trump suggests that Iran "take out" Los Angeles and San Diego…



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El presidente afirmó que el conflicto es un “pequeño precio a pagar por mantener al mundo seguro” y “mantener a nuestro país seguro”, y agregó además que el combate “prácticamente había terminado”.

“Y puede que se prolonguen un poco más. Ya saben, siempre dicen que tienen un alto umbral de tolerancia al dolor. Lo necesitan, déjenme decirles que lo necesitan. Pero va a terminar muy pronto, y terminará de una forma u otra”, agregó.

Las palabras de Trump ocurren tras la investigación de dos presuntos planes terroristas vinculados preliminarmente a Teherán por diversos líderes de la región.

Reacciones políticas a sus declaraciones

Las palabras del republicano generaron el rechazo de autoridades locales y candidatos parlamentarios de California. Asimismo, el gobernador Gavin Newsom tildó en declaraciones recogidas por ABC News que los comentarios de “descabelladas y peligrosas”, añadiendo en sus redes que eran “repugnantes e inaceptables”.

“El papel de un presidente es proteger al país, no amenazarlo activamente ni incitar a ataques contra la vida de los estadounidenses”, apuntó por su parte la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

A estas críticas se sumó la del alcalde de San Diego, Todd Gloria, y el aspirante republicano al Congreso, Jim Desmond.

Sin embargo, ante estos señalamientos, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, defendió la postura de Trump.

“El revuelo mediático por los comentarios del presidente Trump no se basa en la realidad. Claramente afirmó que las ciudades estadounidenses habrían estado amenazadas si no se hubiera detenido a Irán en busca de armas nucleares. Estados Unidos está más seguro gracias al presidente. Irán no tiene armas nucleares, ni armada, ni fuerza aérea, ni dinero”, argumentó el vocero.

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