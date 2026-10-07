Arrestos de ICE superan los 40 mil casos con un marcado aumento en Nueva York y Nueva Jersey

Nuevos datos gubernamentales indican que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha hecho más de 19,500 detenciones en el estado de Nueva York y casi 18,000 en Nueva Jersey en el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Gran parte de las detenciones corresponden a hombres inmigrantes latinoamericanos que no cuentan con antecedentes penales.

Los arrestos que tuvieron lugar los primeros 18 meses de mandato de Trump marcan un incremento drástico en la aplicación de las leyes de inmigración.

La suma entre los dos estados duplica ampliamente la cantidad de detenciones hechas por el ICE en el periodo anterior de 18 meses bajo la administración del expresidente demócrata Joe Biden. El resultado final supera aproximadamente la población de las ciudades neoyorquinas de Ithaca, Poughkeepsie o Rome.

Gran parte de los inmigrantes capturados en los dos estados, que por lo general fueron detenidos por supuestas violaciones a las leyes de inmigración, también se fueron de EE.UU.: más del 411% han sido deportados y otro 22% decidió irse después de ser detenidos, de acuerdo con los datos registrados.

Los reportajes y los videos virales documentan por mucho tiempo las detenciones de ICE en juzgados de inmigración, oficinas federales de inmigración y en las calles de los dos estados. No obstante, los datos de ICE publicados hace poco, obtenidos por medio de solicitudes de acceso a registros públicos por el grupo académico Deportation Data Project, dan a conocer más precisiones de las que se conocían hasta ahora sobre el alcance local de la represión migratoria de Trump.

Los datos muestran que la aplicación de las leyes de inmigración afectó a todas las regiones de los estados, con arrestos concentrados en las ciudades principales, pero además en pueblos pequeños con oficinas federales, prisiones y grandes comunidades latinas.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó el número de arrestos como prueba de éxito de la represión migratoria del mandatario republicano, y agregó que la agencia solo arresta a inmigrantes que residen de manera ilegal en EE.UU.

En tanto, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, acusó a la agencia de “aterrorizar a la gente, sin importar los hechos legales, sin importar las circunstancias del caso”.

Agregó: “Y estoy cansado de despertarme cada día y ver una nueva imagen de alguien siendo sacado a rastras de un coche, sacado a rastras de su casa, sacado a rastras de su vida”.

NY epicentro de arrestos, pero el condado de Nassau y Erie fueron objetivos del ICE

De acuerdo con los datos, casi la mitad de todas las detenciones hechas por el ICE en el estado de Nueva York en el segundo mandato de Trump —más de 8,800— tuvieron lugar en la ciudad de Nueva York.

Aunque la ciudad de Nueva York ha sido el epicentro de arrestos masivos por parte de ICE en el estado, en varios condados fuera de los cinco distritos se registraron miles de detenciones por motivos migratorios. Entre ellos están en el condado de Nassau en Long Island y el condado de Erie en el oeste de Nueva York. La agencia registró alrededor de 2,000 detenciones en cada uno, informó Gothamist.

Un factor que influye en la cantidad de arrestos en la ciudad de Nueva York y en Buffalo, en el condado de Erie, es que las dos ciudades tienen oficinas de campo de ICE para Operaciones de Control y Expulsión, la división del ICE encargada de identificar y arrestar a los inmigrantes que carecen de autorización legal para quedarse en EE.UU.

Tanto las ciudades de NY como NJ albergan oficinas de control de ICE y tribunales de inmigración donde, bajo la administración republicana, los agentes han detenido regularmente a inmigrantes que se presentaban a sus citas y audiencias rutinarias.

Queens, foco de arrestos de ICE

Los detalles de dónde se produjeron la gran parte de los arrestos en la ciudad de Nueva York son insuficientes. Los registros de casi 5,400 arrestos en la ciudad no especifican el distrito o barrio donde sucedieron. En estos casos, el sitio de arresto se marcaba solo como “Nueva York”.

Pero en los casos de detenciones en los que rastrearon datos de ubicación más precisos, Queens, donde casi la mitad de los residentes nacieron en otros países, se dio a conocer como un relevante foco de detenciones por parte de ICE.

Los datos señalan que al menos 2,202 detenciones del ICE tuvieron lugar en Queens, el mayor número de todos los condados incluidos en los datos. Otras 555 detenciones sucedieron en Brooklyn, 514 en El Bronx, 115 en Staten Island y 61 en Manhattan.

En Queens, gran parte de las detenciones de ICE se produjeron en los barrios de Jamaica, Corona y Flushing. Aparentemente, entre las detenciones de Jamaica se incluyen varias que ocurrieron en el aeropuerto JFK.

Unos 473 registros de detenciones estaban marcados como “Queens”, pero no decían de qué barrio en específico provenían los arrestados.

Newark cuenta con miles de arrestos.

La ciudad de Newark, Nueva Jersey, fue con diferencia la que tuvo más arrestos, casi 4,500. En ella está un tribunal federal de inmigración y una oficina de control del ICE.

De acuerdo con un análisis del medio Gothamist, otras ciudades con juzgados de inmigración y oficinas de ICE figuraron entre los escenarios con más cantidad de arrestos en Nueva Jersey. Asimismo, Elizabeth cuenta con un juzgado de inmigración; registró el segundo mayor número de arrestos en el estado, con poco más de 1,110. Mount Laurel, donde hay otra oficina de control de ICE, tuvo el tercer mayor número de arrestos en el estado.

En el cuarto lugar se encuentra Fox Dix; la mayoría de los arrestos. Esta es una base del Ejército que alberga una cárcel federal donde cientos de reclusos han sido transferidos a la custodia de ICE. Otros sitios con una gran cantidad de detenciones incluyen Plainfield, Kearny y Freehold, todos ellos con poblaciones en su mayoría hispanas o latinas.

Nassau y Erie, otros importantes focos de arrestos

A las afueras de la ciudad de Nueva York, el municipio con más cantidad de arrestos hechos por ICE fue Hempstead, en el condado de Nassau, donde la agencia hizo 1.115 detenciones.

Unos 275 de esos arrestos fueron registrados como “Hempstead”, si bien los datos no especifican si los arrestos tuvieron lugar en la ciudad de Hempstead o en la aldea de Hempstead, que está dentro de la ciudad.

El mencionado pueblo cuenta con un 45% de población hispana o latina, y la ciudad un 22%, lo que convierte el área en uno de los lugares con más población latina de Long Island. Otros sitios donde se produjeron detenciones importantes son Mineola, Freeport y East Meadow, indicaron datos del censo.

En este sentido, Oyster Bay, en el condado de Nassau, es el municipio con el quinto mayor número de detenciones del ICE en el estado de Nueva York, con más de 520 en el segundo mandato de Trump, tras Rochester y Buffalo.

De esos arrestos, 345 fueron en Bethpage, donde está ubicada la oficina de asilo administrada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), agencia federal que supervisa la inmigración legal al país.

Tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, el ejecutivo republicano de este condado, Bruce Blakeman, dijo que colaboraría con las autoridades federales, lo que permitiría a los agentes de la policía local ayudar y deportar a inmigrantes irregulares. Sin embargo, Blackeman terminó con ese acuerdo luego de la aprobación de una ley estatal que prohíbe ese tipo de colaboraciones.

Alden, una pequeña localidad en el condado de Erie, registró la sexta mayor cifra de detenciones por parte de ICE en el estado de Nueva York, con 478 detenciones en la segunda presidencia del republicano. Gran parte de las personas arrestadas en ese lugar son llevadas desde la custodia de otra agencia policial, posiblemente desde la cárcel del condado de Erie o la prisión estatal, el Centro Correccional de Wende, que está en la misma localidad.

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