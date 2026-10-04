ICE captura de nuevo en Nueva York al hombre topo que un juez había dejado libre

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a uno de los hombres que, en busca de tesoros, emergieron de una alcantarilla cerca del edificio de las Naciones Unidas.

Identificado como Samuel Reveron Ascanio, de 25 años, un inmigrante irregular originario de Venezuela, fue arrestado después de que la ciudad de Nueva York lo dejara en libertad, pese a que había una orden de arresto federal anterior en su contra.

“La ciudad de Nueva York tenía una clara oportunidad de transferir a esta persona al ICE en un entorno seguro y controlado”, explicó el director de la oficina de campo de la ciudad de Nueva York de Operaciones de Control y Deportación del ICE, Kenneth Genalo, a New York Post.

“En cambio, la ciudad lo liberó imprudentemente a pesar de sus repetidos arrestos y cargos penales sin resolver, una decisión que innecesariamente devolvió a las calles a una supuesta amenaza para la seguridad pública. ICE no permitirá que la falta de cooperación nos impida hacer cumplir la ley federal de inmigración y proteger a nuestras comunidades.”

Nueva York es una ciudad santuario y sus leyes limitan la cooperación de la policía con los agentes federales de inmigración.

“El Departamento de Policía de Nueva York no participa en la aplicación de las leyes de inmigración civil, de conformidad con las leyes de la ciudad de Nueva York”, explicó un representante en un correo electrónico.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) detuvo a Reveron Ascanio el 24 de septiembre y lo acusó de allanamiento de morada luego de que alguien llamara al 911 para informar que había visto a tres sujetos saliendo de una alcantarilla el día anterior en la intersección de Park Avenue y East 61st Street, alrededor de las 4:30 de la madrugada.

El NYPD dijo que los tres sujetos escaparon del área en dos sedanes Toyota Corolla distintos, después de usar los vehículos para bloquear las alcantarillas.

El descubrimiento desató temores sobre la seguridad, ya que se esperaba que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se alojara en un hotel ubicado a una cuadra de distancia durante la Asamblea General de la ONU.

Asimismo, Kevin Rodríguez, de 26 años, fue acusado de allanamiento de morada por su implicación con el incidente, y la policía sigue buscando a un tercer sospechoso, indicaron los funcionarios.

De acuerdo con la denuncia penal, tanto Reveron Ascanio como Rodríguez, residente legal de Estados Unidos y residente en Queens, dijeron a los investigadores del NYPD que “entraron juntos en la alcantarilla para buscar objetos de valor que se pierden en los desagües pluviales y las alcantarillas”.

Los detectives concluyeron que los hombres formaban parte de una tendencia de “inmigrantes informales” que buscaban chatarra y objetos de valor perdidos en el sistema de alcantarillado, y que el hecho no estaba vinculado con la visita de Netanyahu, informaron las autoridades.

El abogado de Reveron Ascanio no estaba al tanto del arresto hecho por el ICE.

“Eso es nuevo para mí”, expresó el abogado Brian Kennedy cuando fue contactado por The Post.

“Este caso es tan insignificante”, señaló refiriéndose al asunto de la alcantarilla.

De acuerdo con un vocero del ICE, dos días antes del incidente en la alcantarilla se había emitido una orden de detención federal contra Reveron Ascanio.

La orden de arresto se derivó de una detención ocurrida el 20 de septiembre por supuestos daños a la propiedad, en la que él y otros dos hombres presuntamente estaban desmantelando piezas de una camioneta U-Haul en el estacionamiento de Queens, dijeron las fuentes policiales.

Cuando llegaron los oficiales, Reveron Ascanio estaba debajo del auto, y los hombres le dijeron a los agentes que estaban reparando la furgoneta, de acuerdo con las fuentes. Los sujetos entregaron un contrato de alquiler, pero la compañía le dijo a los policías que no tenían permiso para desmontar piezas, según las fuentes.

Las fuentes manifestaron que Reveron Ascanio fue acusado por su vinculación con el arresto del 24 de septiembre en una alcantarilla, de conducir con la licencia suspendida.

En los registros judiciales consta que el hombre se declaró no culpable en el caso de la alcantarilla y al día siguiente fue liberado bajo fianza por el delito que no permite la libertad bajo fianza, a manos de la jueza Sheridan Jack-Browne.

La jueza lo dejó en libertad después de su comparecencia, pero los agentes federales lo arrestaron antes de que abandonara el juzgado, indicaron las fuentes policiales.

Reveron Ascanio “entró ilegalmente en Estados Unidos en agosto de 2022, pero fue liberado como resultado de las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden”, apuntó el vocero.

“Bajo la presidencia de Trump y la dirección del secretario (Markwayne) Mullin, los inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en Estados Unidos“, señaló el portavoz. “El ICE está trabajando diligentemente para expulsar de nuestras comunidades a estos delincuentes, a menudo violentos y peligrosos”.

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