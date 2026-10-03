Detectan operativos del ICE en Brooklyn tras la cancelación del TPS para los haitianos

Los activistas y residentes se encuentran llamando la atención sobre lo que parece ser un aumento repentino en la aplicación de la ley por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Flatbush, Brooklyn, el barrio conocido por tener la mayor concentración de inmigrantes provenientes del Caribe en la ciudad de Nueva York.

Los activistas de la coalición Hands Off NYC documentaron haber visto operaciones de los agentes de inmigración llevadas a cabo en el área de Cortelyou y East 35th Street en el área del 28 de septiembre al 1 de octubre, de acuerdo con una publicación hecha en redes sociales.

Asimismo, los coordinadores de la organización cultural Little Caribbean informaron que el viernes en la mañana se observó a agentes en las zonas de Lenox Road, Linden Boulevard y Belford Avenue.

Una persona fue arrestada por el ICE en medio del operativo, de acuerdo con lo que indicó la concejala Rita Joseph. Su oficina ha ofrecido asistencia legal a la familia de la persona detenida, informó PIX 11.

“En coordinación con mi oficina, Hands Off NYC recorrió el vecindario y deslizó folletos de ‘Conozca sus derechos’ por debajo de todas las puertas a las que pudieron llegar, para que nuestros vecinos sepan qué hacer si los agentes se les acercan”, apuntó Joseph en un comunicado.

Los mencionados avistamientos de los oficiales de inmigración se producen dos meses después de que se cancelara el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos en EE.UU. Flatbush alberga además una de las mayores poblaciones de haitianos en el país.

“Flatbush es una comunidad de inmigrantes. Estas familias están presentes en cada manzana, en cada escuela y en cada pequeño negocio de Flatbush Avenue”, expresó Joseph. “Acciones coercitivas como estas siembran el miedo en todo el vecindario. Hacen que la gente tenga miedo de ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o buscar ayuda cuando la necesita. Eso no hace que nadie esté más seguro”.

En el mes de agosto, activistas y funcionarios electos se manifestaron contra el aumento de las medidas de control migratorio del ICE en distintos barrios de Queens, especialmente en zonas donde los inmigrantes representaban el 50% o más de la población.

Un representante de ICE no respondió a la solicitud de información sobre la persona que fue detenida.

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