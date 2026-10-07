Chicharrón de pollo fit: receta fácil, baja en grasa y sin freír

El pollo es uno de los cortes de proteínas magras más versátiles. Con él se pueden hacer sopas, guisos y hasta un snack crocante que se asemeja a los chicharrones de cerdo, pero con menos grasa, más alto en proteína y muy fácil de preparar.

Para los amantes de los chicharrones, esta receta representa una opción saludable, ya que solo necesitas pechuga de pollo, especias y cocinarlo al horno.

Esta es una versión de la receta original del creador de contenido de comida Roberto Bosquet, conocido en plataformas digitales como el Chef Bosquet.

Snacks saludables

La planificación de las comidas y snacks garantiza el éxito para vencer los picoteos, disminuir el consumo de ultraprocesados y suministrar los nutrientes requeridos para mantener la energía durante todo el día.

No se trata de recetas muy elaboradas, sino de una preparación muy sencilla con pocos ingredientes para obtener chicharrones de pollo crujientes, deliciosos y con mínimo de grasa.

La carne de pollo es una proteína de alto valor biológico, rica en aminoácidos esenciales, vitaminas del complejo B y minerales como hierro, zinc, fósforo y potasio, que reduce el impacto de la glucosa en sangre y genera sensación de saciedad por más tiempo, lo que beneficia a la pérdida de peso.

Un análisis de composición nutricional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), publicado por SciELO, revela que una porción de 150 g de carne de pollo sin piel aporta el 52% de la recomendación diaria de proteínas, el 8% de las grasas, 5% de sodio, 11% de potasio, el 46% de la RDA de fósforo, y el 9% y 4% de la RDA de hierro para el hombre y la mujer, respectivamente.

Además de los chicharrones de pollo, otras formas de incluir el pollo en la dieta diaria son: sopa de pollo, guisos, tiras de pechuga de pollo horneadas, brochetas de pollo, wrap pequeño de pollo, pollo desmenuzado, nuggets caseros y ensalada pequeña de pollo.

Chicharrón de pollo saludable (estilo chef Bosquet)

Esta es una versión de un snack crocante, alto en proteína y bajo en grasa del chef Bosquet.

Ingredientes

1 pechuga de pollo limpia y cortada en trozos.

Especias al gusto (pimentón dulce, ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano).

Sal al gusto.

Un toque de aceite de oliva para la bandeja o la mezcla.

Paso a paso

Procesar los ingredientes: Coloca la pechuga de pollo en el procesador de alimentos junto con las especias y la sal. Tritura muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. Preparar la bandeja: Unta un poco de aceite uniformemente sobre una bandeja para hornear. Extender la mezcla: Coloca papel encerado de cocina y extiende la pasta de pollo sobre la bandeja. Aplanar: Pon un papel encerado (papel de horno) encima de la preparación y aplana muy bien para lograr una capa delgada y uniforme. Retira el papel superior. Hornear: Lleva al horno a temperatura media-alta a 220 °C (425 °F), hasta que la preparación se deshidrate, se dore y quede completamente crocante.

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