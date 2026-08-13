Cómo cocinar pollo, cerdo y carne de res sin riesgo de intoxicación alimentaria

Hay una forma correcta de cocinar el pollo y la carne? ¿Qué pasa si comemos pollo crudo? Un experto en alimentos nos explica cómo se deben cocinar los cortes de proteínas más comunes en la cocina: pollo, cerdo y carne de res, para evitar intoxicaciones alimentarias.

Ante los brotes de salmonella, listeria y E. coli que se han registrado en los EE. UU. por el consumo de alimentos, se hace necesario conocer la correcta manipulación de la comida.

El experto en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Santiago González, explica por qué la carne de pollo hay que consumirla muy hecha, mientras que la carne de vacuno la podemos consumir incluso cruda.

González tiene amplia experiencia en conservación de alimentos y es el fundador de la marca de productos gastronómicos artesanales Santierno.

Pollo

El pollo es la proteína que requiere mayor tiempo de cocción y se debe consumir totalmente cocinada por tres razones:

Bacterias patógenas : Las aves albergan en su tracto gastrointestinal bacterias como Campylobacter, Salmonella o E. coli.

: Las aves albergan en su tracto gastrointestinal bacterias como Campylobacter, Salmonella o E. coli. Alta manipulación : Normalmente el pollo viene muy manipulado. En especial los cortes procesados, como las pechugas , por lo que se debe cocinar muy bien.

: Normalmente el pollo viene muy manipulado. En especial los cortes procesados, como las , por lo que se debe cocinar muy bien. Proceso de eviscerado: Al ser un animal pequeño, su eviscerado es menos limpio.

Cerdo

Aunque la creencia popular indica que el cerdo hay que cocinarlo mucho, según González es mucho menos perecedero que el pollo: “En la nevera nos dura hasta tres veces más que el pollo; por lo tanto, tampoco tenéis que tener miedo de cocinar menos el cerdo, sobre todo las piezas nobles como este lomo”.

Carne de res

Una de las carnes más seguras de consumir es la carne de res, ya que es mucho más estable microbiológicamente hablando y aguanta casi seis veces más que el pollo en el refrigerador, o incluso dos veces más que el cerdo.

Esta es una de las razones por las que existen platillos con carne cruda, como el tartar o el carpaccio.

Cómo manipular los cortes de carne

Antes de comenzar a cocinar, asegúrese de lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Esto se debe repetir después de manipular los cortes de carne.

La seguridad alimentaria comienza con el manejo seguro de los cortes de carne. Todo empieza desde el almacenamiento, el cual debe realizarse por separado sin mezclarlos: el pollo, el cerdo y la carne de res crudos se deben guardar en envases o bolsas independientes.

Los utensilios de cocina, tablas de picar y platos se deben lavar antes y después de usarlos, preferiblemente con agua caliente y jabón.

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