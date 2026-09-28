¿Conviene cocinar la pechuga de pollo con piel? Un experto aclara sus efectos

La pechuga de pollo es uno de los cortes magros más recomendados; sin embargo, ¿qué pasa cuando lo cocinamos con piel? Un experto en alimentos revela las verdades y las mentiras acerca de cocinar la pechuga de pollo en la sartén con piel o sin ella.

El microbiólogo y doctor en biología de los alimentos, Manuel Manzano explica que la moderación es la clave a la hora de comer pollo para que nos aporte grandes beneficios.

¿La grasa de la piel pasa al interior de la carne?

Cuando cocinamos el pollo con piel, una parte de la grasa se funde y penetra en la carne, lo que la hace mucho más jugosa y deliciosa. El experto explica que la diferencia calórica es mínima: una pechuga sin piel de 100 gramos aporta unas 165 calorías, mientras que con piel sube a 197 calorías.

Recomienda cocinarla con piel para mantener la jugosidad y retirarla antes de consumirla si estás cuidando las calorías.

¿Afecta al colesterol?

No. Manzano sostiene que es un error común pensar que la grasa de la piel eleva el colesterol malo. “En realidad, está compuesta principalmente por grasas insaturadas y contiene ácido oleico, el cual ayuda a reducir el colesterol LDL. ¡No es para abusar, pero tampoco es dañino!”.

¿Se eliminan los contaminantes al quitarla?

No hay una respuesta definitiva. Sin embargo, dependerá de los estrictos controles sanitarios de cada región, aunque es cierto que ciertos residuos pueden acumularse en la superficie de la piel. Retirarla reduce por completo ese factor de riesgo.

El poder secreto del colágeno

La piel de pollo es muy rica en proteínas, especialmente colágeno. “Si bien no reemplazará un tratamiento estético, sumarlo a tu alimentación es un excelente añadido para la salud de la piel y el cabello, además de aumentar la saciedad”, advierte.

El gran error en la cocina: ¿se debe lavar el pollo?

No se debe lavar el pollo, ya que la carne cruda alberga bacterias como salmonella, campylobacter y E. coli. “Al lavar el pollo bajo el grifo, el agua salpica y propaga estas bacterias por toda la cocina y hacia el interior de la carne, multiplicando los riesgos para la salud (especialmente en niños y adultos mayores)”, explica.

La única forma de eliminar las bacterias al 100% es mediante una cocción adecuada que alcance la temperatura interna correcta.

Las mejores formas de cocinar el pollo con seguridad

Preparación culinaria segura: la importancia de evitar lavar el pollo bajo el grifo para prevenir bacterias. Crédito: Shutterstock

El experto recomienda tres formas seguras y deliciosas para preparar este alimento:

A la plancha o sartén : la piel actúa como un escudo que retiene la humedad y los jugos naturales, logrando una textura tierna por dentro.

: la piel actúa como un escudo que retiene la humedad y los jugos naturales, logrando una textura tierna por dentro. Al horno : Permite que la piel se dore gracias a la reacción de Maillard , creando una capa crujiente deliciosa que protege la carne de resecarse por el exceso de calor.

: Permite que la piel se dore gracias a la , creando una capa crujiente deliciosa que protege la carne de resecarse por el exceso de calor. En sopas o caldos: En este caso, lo más recomendable es retirar la piel. Al hervir el pollo junto a otros ingredientes, gran parte de la grasa y las impurezas se liberan directamente en el caldo, resultando en una preparación demasiado pesada.

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