El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 7 octubre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 7 de octubre de 2026.

03/21 – 04/19

Te rodeará la alegría y el romance, y asistirás a cuanta fiesta te inviten. Tu fuerte energía atraerá todas las miradas, pero preferirás disfrutar el momento presente y escaparás de los compromisos. Ahora todo está dado para ti: apuesta por tu carisma, creatividad y talentos para disfrutar.

04/20 – 05/20

Dedícale unos momentos a la vida hogareña; quienes viven contigo te lo agradecerán infinitamente. Arregla tu cuarto como nunca y dale un toque especial a la casa, saca a pasear al perro y corta el pasto. Luego organiza una reunión familiar y lúcete como anfitrión.

05/21 – 06/20

Se activan los viajes, los traslados y la comunicación. Además, te llegará una propuesta interesante de la mano de un pariente. Busca actividades que te permitan adquirir nuevos aprendizajes y enseñanzas, y en las que puedas conocer personas afines. Amplía tu mundo a través del intercambio.

06/21 – 07/20

Será un buen momento para dedicarte a las ventas, ya que contarás con una simpatía especial y un carisma capaz de convencer a cualquier cliente. Luego, invierte ese dinero extra en algo que te brinde satisfacción personal, como un viaje o una noche en un hotel de lujo. Date ese merecido gusto.

07/21 – 08/21

Júpiter, el gran benefactor, estará de tu lado y te dará energía extra. Se potenciará al máximo tu personalidad expresiva y creativa: nada parecerá detenerte y muchas personas querrán seguirte. Ese paso hacia un mayor conocimiento de ti mismo abrirá un camino que puede llevarte muy lejos.

08/22 – 09/22

Cerrarás ciclos del pasado, pero esas despedidas dejarán una sensación positiva. Dirás adiós con sinceridad y agradecerás lo bueno de las experiencias que te hicieron más sabio. Descubrirás que, al soltar, recibes a cambio una energía que te enriquece espiritualmente.

09/23 – 10/22

Aprovecha para relacionarte porque conocerás personas que podrán brindarte una gran ayuda. En tu entorno hay alguien de personalidad fuerte y carismática que podría abrirte muchas puertas. Además, llevarás adelante un proyecto creativo que te hará brillar y fortalecerá tu imagen.

10/23 – 11/22

La fama llega y crece, así que estarás en el ojo público y despertarás admiración. En el trabajo, las cosas saldrán bien cuando confíes en tus capacidades. Borrarás de tu vida la frase “no puedo”, porque descubrirás que eres capaz de alcanzar el lugar de prestigio que mereces.

11/23 – 12/20

Todo lo que estaba trabado comenzará a resolverse y tu ánimo, que venía algo caído, se levantará. Prepárate, porque todo empezará a moverse. Además, hay un viaje en puertas o una resolución legal que podría favorecerte. Una nueva perspectiva te ayudará a recuperar el entusiasmo.

12/21 – 01/19

Ahora escribirás un nuevo capítulo y dejarás atrás toda experiencia que te ate. Los lazos de atracción se volverán fuertes y notarás una transformación en tu pareja íntima. Para propiciar momentos eróticos, puedes crear un ambiente formidable dejarte llevar por la intensidad.

01/20 – 02/18

Si estás en pareja, prepárate porque se despertará la pasión. Será una ocasión ideal para fortalecer los lazos amorosos y, si estás soltero, para atraer a esa persona que admiras y que te hace crecer. Deja que ese ser especial ocupe su lugar como tu contrapunto y complemento.

02/19 – 03/20

Para cuidar tu figura, sal a andar en bicicleta todo lo que puedas, incorpora una alimentación de estilo mediterráneo, almuerza bien y cena ligera. Comer sano y vivir de manera saludable hará la diferencia. Si desde ahora mejoras tus hábitos, pronto te sentirás mucho más vital, vibrante y alegre.