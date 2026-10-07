Día de Muertos en Nueva York 2026: fiestas, altares y actividades para celebrar esta tradición

Nueva York se prepara para celebrar el Día de Muertos con altares comunitarios, música mexicana, danza, talleres, desfiles y actividades familiares. Varias propuestas son gratuitas y comienzan semanas antes del 1 y 2 de noviembre.

Flores de cempasúchil, calaveras, papel picado, música, danza y grandes ofrendas comenzarán a aparecer este octubre en distintos rincones de Nueva York. Aunque el Día de Muertos se conmemora principalmente el 1 y 2 de noviembre, las celebraciones de 2026 arrancarán mucho antes en la ciudad y se extenderán durante varias semanas.

Museos, organizaciones culturales, jardines y espacios comunitarios de Manhattan, Queens, Brooklyn y El Bronx ya confirmaron actividades para mantener viva una de las tradiciones más reconocidas de México.

Hay, además, una buena noticia para quienes buscan planes sin gastar demasiado: varios de los principales festejos son gratuitos.

Estas son algunas de las celebraciones que conviene tener en el calendario.

El Museo del Barrio celebra el Día de Muertos el 17 de octubre

Una de las primeras grandes citas será en El Museo del Barrio, en East Harlem. El sábado 17 de octubre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., el museo realizará su tradicional programa familiar dedicado al Día de Muertos, con arte, memoria y actividades comunitarias.

Los visitantes podrán llevar una fotografía de una persona que quieran recordar para incorporarla a una ofrenda comunitaria. Quienes no tengan una copia podrán imprimirla y enmarcarla allí.

Habrá además un taller para realizar pequeñas ofrendas en arcilla, pintura facial, actividades con tiza, la posibilidad de fotografiarse con un Catrín o una Catrina y esculturas monumentales de papel maché procedentes de Aguascalientes.

La comida también formará parte de la jornada: se ofrecerán tamales, champurrado y atole mientras haya disponibilidad.

Uno de los componentes centrales de la celebración será una instalación de la artista Kristina Felix compuesta por 296 panes de muerto.

Cuándo: sábado 17 de octubre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

sábado 17 de octubre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Dónde: El Museo del Barrio, 1230 Fifth Avenue, Manhattan.

El Museo del Barrio, 1230 Fifth Avenue, Manhattan. Inscripción: el museo dispone de registro anticipado.

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Una segunda celebración gratuita el mismo día en Washington Heights

También el 17 de octubre, Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras realizará una celebración en colaboración con la Hispanic Society Museum & Library. Será de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y la entrada es gratuita.

La propuesta incluye una ofrenda comunitaria, música en vivo y talleres en los que los participantes podrán elaborar flores de cempasúchil, altares en miniatura y otras piezas dedicadas a la memoria de sus seres queridos.

Habrá además una tienda de artesanías mexicanas.

Cuándo: sábado 17 de octubre, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

sábado 17 de octubre, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Dónde: Hispanic Society Museum & Library, 3741 Broadway, Manhattan.

Hispanic Society Museum & Library, 3741 Broadway, Manhattan. Precio: gratis.

El East Village tendrá una gran ofrenda comunitaria

Una de las celebraciones más tradicionales de la ciudad regresará el fin de semana central del Día de Muertos. Mano a Mano realizará su encuentro anual el 31 de octubre y 1 de noviembre, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m., en St. Mark’s Church-in-the-Bowery.

El evento es gratuito y familiar. En el centro de la celebración habrá una gran ofrenda comunitaria decorada con elementos tradicionales como cempasúchil, velas, calaveras de azúcar y pan de muerto.

Los asistentes pueden participar llevando copias de fotografías de familiares y seres queridos fallecidos, además de notas o cartas para incorporarlas al altar. La organización pide que las fotografías no estén enmarcadas ni laminadas.

La programación incluye también música en vivo, artesanías tradicionales y un mercado mexicano.

Cuándo: sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. Dónde: St. Mark’s Church-in-the-Bowery, 131 E 10th St., Manhattan.

St. Mark’s Church-in-the-Bowery, 131 E 10th St., Manhattan. Precio: gratis.

El Jardín Botánico tendrá una gran Catrina, ofrendas y desfile

El New York Botanical Garden dedica este año una programación especial al Día de Muertos que se extiende desde el 3 de octubre hasta el 2 de noviembre.

El recorrido incluye flores de cempasúchil, calaveras, una gran Catrina cubierta de flores y una ofrenda comunitaria donde los visitantes pueden dejar fotografías o recuerdos escritos de sus seres queridos.

Los fines de semana se suman música y actividades manuales, y la programación se intensificará en los días centrales de la celebración. El 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, grandes títeres de esqueletos y La Catrina recorrerán el jardín entre la 1:00 p.m. y las 5:00 p.m.

También habrá presentaciones de danza folclórica mexicana de MAZarte el 31 de octubre y 2 de noviembre. Uno de los momentos centrales llegará el domingo 1 de noviembre a las 2:00 p.m., con el desfile del Día de Muertos.

A diferencia de varias de las actividades de esta guía, el acceso al Jardín Botánico requiere entrada.

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Queens celebra con danza azteca, Catrinas y música en vivo

El Museum of the Moving Image (MoMI), en Astoria, dedicará el domingo 1 de noviembre a una celebración del Día de Muertos dentro de su programación Open Worlds.

La jornada incluirá danza Azteca Mexica, un desfile-performance de Catrinas presentado por la artista e historiadora Catrinamía, pintura facial gratuita y una ofrenda. También habrá actividades de medios digitales para niños y familias y música en vivo en el patio del museo.

La celebración forma parte de Open Worlds 2026, una programación que el museo presenta con acceso gratuito mediante RSVP.

Cuándo: domingo 1 de noviembre.

domingo 1 de noviembre. Dónde: Museum of the Moving Image, 36-01 35 Ave., Astoria, Queens.

Museum of the Moving Image, 36-01 35 Ave., Astoria, Queens. Precio: gratis con RSVP.

Green-Wood convierte su capilla en una gran ofrenda

En Brooklyn, el histórico cementerio Green-Wood tendrá una propuesta diferente que podrá visitarse durante varias semanas.

La artista mexicana Laura Anderson Barbata creó Reposo y Recuerdo, una gran ofrenda participativa instalada en la Historic Chapel. El espacio está decorado con papel picado, guirnaldas de cempasúchil de papel y hamacas tejidas a mano en colaboración con artesanos mexicanos mediante técnicas precolombinas.

Los visitantes están invitados a sumar sus propios recuerdos al altar mediante fotografías, notas, flores u otros pequeños objetos. También pueden decorar una calavera o dejar un mensaje.

La instalación permanecerá abierta diariamente de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. hasta el 15 de noviembre.

Green-Wood tendrá además una fiesta familiar gratuita el 2 de noviembre

La programación de Green-Wood tendrá otro momento importante el propio 2 de noviembre. Entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m., el cementerio realizará su Day of the Dead Family Celebration, una jornada para conocer las tradiciones de esta festividad mediante artesanías, espectáculos, música y actividades familiares.

La entrada es gratuita. La organización recomienda registrarse para recibir actualizaciones, aunque también acepta personas que lleguen sin reserva. Al registrarse se puede realizar voluntariamente una donación de $10.

Cuándo: lunes 2 de noviembre, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

lunes 2 de noviembre, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Dónde: Green-Wood Cemetery, Brooklyn.

Green-Wood Cemetery, Brooklyn. Precio: gratis; donación opcional.

Lincoln Center se suma a la celebración

Mano a Mano también tiene programada una celebración del Día de Muertos en Lincoln Center para el domingo 1 de noviembre, de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

El encuentro será en el David Rubenstein Atrium, en 1887 Broadway. La actividad forma parte de la programación 2026 de la organización mexicana y amplía las opciones para quienes quieran continuar las celebraciones durante la tarde y la noche del 1 de noviembre.

Una tradición mexicana que crece en Nueva York

El Día de Muertos no es el equivalente mexicano de Halloween, aunque las fechas cercanas hagan que ambas celebraciones aparezcan juntas con frecuencia. La tradición tiene raíces indígenas y está dedicada a recordar a familiares y seres queridos fallecidos. Las ofrendas suelen incorporar fotografías, velas, flores de cempasúchil, alimentos, pan de muerto y objetos vinculados con las personas homenajeadas.

En Nueva York, la celebración se ha convertido además en un punto de encuentro de la comunidad mexicana y latinoamericana.

La programación de 2026 refleja esa expansión: habrá desde grandes instalaciones culturales hasta pequeños altares comunitarios, danza tradicional, talleres para niños y espacios donde cualquier visitante puede sumar la fotografía o el recuerdo de alguien que ya no está.

Y no será necesario esperar hasta noviembre: las primeras grandes celebraciones comienzan el 17 de octubre.

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