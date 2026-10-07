Embajada de EE.UU. en Rusia advierte a sus ciudadanos sobre posible brote de peste

La Embajada de EE.UU. en Moscú aconsejó a sus ciudadanos en Rusia abandonar el país tras conocerse la muerte de una persona en la región de Irkutsk por sospecha de peste neumónica. La advertencia diplomática se emitió previa a una conversación telefónica entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladímir Putin.

“La Embajada de Estados Unidos está al tanto de las informaciones procedentes de la región de Irkutsk sobre un presunto caso de peste neumónica que condujo al fallecimiento de una persona, así como de las medidas de cuarentena y el cierre de hospitales en dicha ciudad”, señaló el cuerpo diplomático en su sitio web.

Recomendación de no viajar a Rusia

Asimismo, el organismo recordó que su capacidad de ayuda dentro de Rusia es limitada y volvió a aconsejar a los estadounidenses que no viajen a ese país, informó EFE.

“El personal del Gobierno estadounidense podría afrontar restricciones adicionales para realizar viajes, tanto personales como oficiales, a regiones específicas debido a preocupaciones de salud y seguridad”, indicó la Embajada. “Se recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses que planeen viajar a Rusia que no lo hagan, debido al riesgo de detención arbitraria y a preocupaciones de seguridad.”

Negativa de las autoridades rusas y postura internacional

El servicio sanitario ruso Rospotrebnadzor rechazó las versiones sobre un brote de peste o la imposición de cuarentenas en centros médicos de Siberia, e indicó que la víctima, una investigadora de 28 años del Instituto de la Peste de Irkutsk, falleció por neumonía de origen desconocido. Mientras tanto, el Kremlin llamó a la población a seguir únicamente los datos oficiales locales.

Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, solicitó mayor transparencia informativa al gobierno ruso. En el ámbito de la salud internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó como “muy bajo” el riesgo sanitario para el continente europeo.

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