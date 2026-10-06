La Casa Blanca asegura que Trump no pidió ataques contra ciudades estadounidenses

La Casa Blanca salió este martes al paso de las declaraciones de Donald Trump sobre un eventual ataque iraní contra ciudades estadounidenses y aseguró que el presidente no estaba planteando que Teherán bombardeara territorio de Estados Unidos, sino advirtiendo sobre lo que podría haber ocurrido si Irán hubiera mantenido la capacidad de desarrollar armas nucleares.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó en redes sociales que las palabras de Trump fueron malinterpretadas y tergiversadas en lo que calificó como un “ataque mediático” sin fundamento, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

The media freakout over President Trump’s comments is not rooted in reality. He was clearly stating U.S. cities would have been threatened if a nuclear Iran hadn't been stopped. America is safer because of the President. Iran has no nuclear, no navy, no air force, and no money. https://t.co/Loa1ovYwUC — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 6, 2026

La aclaración se produjo después de que Trump hablara el lunes durante un mitin en Nebraska sobre la guerra con Irán y el aumento de los precios de la gasolina, un asunto que se ha convertido en una preocupación para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Durante el discurso, Trump defendió el costo económico de la guerra y afirmó: “Es un precio pequeño a pagar por mantener al mundo seguro, por mantener a nuestro país seguro. Pueden destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar”.

La Casa Blanca rechazó que el presidente estuviera expresando su disposición a aceptar la destrucción de esas ciudades.

“El revuelo mediático por los comentarios del presidente Trump no se basa en la realidad”, escribió Cheung. Explicó que Trump se refería a que ciudades estadounidenses podrían haber estado amenazadas si Irán no hubiera sido frenado en su programa nuclear.

“Estados Unidos está más seguro gracias al presidente”, añadió el funcionario, quien también afirmó que Irán “no tiene armas nucleares, ni armada, ni fuerza aérea, ni dinero”.

Las declaraciones de Trump provocaron críticas, entre ellas las del gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó al presidente de “desquiciado y peligroso” por presuntamente plantear que los enemigos extranjeros podrían “eliminar” Los Ángeles y San Diego.

El republicano Jim Desmond, candidato al Congreso por un distrito del área metropolitana de San Diego y veterano de la Marina, también cuestionó las palabras de Trump. “Como veterano de la Marina, serví para proteger a los estadounidenses, no para descartar las ciudades estadounidenses como un precio aceptable de la guerra”, escribió en redes sociales.

I vehemently disagree with President Trump’s comments. America must stand up to Iran and defend our interests, but the first responsibility of our Commander in Chief is to protect the American people and our homeland.



As a Navy veteran, I served to protect Americans, not write? — Jim Desmond for Congress (@JimDesmondSD) October 6, 2026

La agencia AP señaló que Trump hizo los comentarios durante uno de sus discursos de campaña, en los que suele apartarse del discurso preparado y abordar distintos temas durante largos periodos.

Trump también ha dirigido críticas contra grandes ciudades estadounidenses durante su campaña. En un mitin reciente en Carolina del Norte, las describió como “campos de exterminio ensangrentados”.

Irán sostiene que no desarrolla armas nucleares. No obstante, ha enriquecido uranio a niveles cercanos a los requeridos para fabricar un arma nuclear, una actividad que ha generado preocupación internacional sobre las posibles capacidades militares de su programa nuclear.

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