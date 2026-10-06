Messi en su despedida de Argentina: “Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta”

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina llegó a su final de una manera especial. Ante unos 85,000 aficionados en el Estadio Monumental de Buenos Aires, el capitán disputó su último encuentro con la Albiceleste y fue protagonista del triunfo 3-0 frente a Benín.

Después del partido, Messi resumió sus sentimientos asegurando que representar a su país fue un enorme orgullo y que jugar con Argentina “es lo más lindo que te puede pasar”.

Y afirmó: “Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años, hasta en los peores momentos nunca dejé de luchar y de dar el máximo”.

??? "NO VENIR MÁS SERÁ UN DOLOR MUY GRANDE, LES JURO QUE ME GUSTARÍA VENIR TODA LA VIDA PORQUE JUGAR EN LA SELECCIÓN ARGENTINA ES LO MÁS LINDO QUE TE PUEDE PASAR"



?? Las palabras de Leo en su despedida de la Albiceleste. pic.twitter.com/AA33bebYS6 — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

“El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”, agregó, en un mensaje en el centro del campo y rodeado por la plantilla celeste y blanca y su familia.

Messi hizo una sentida referencia a su padre, Jorge Messi, fallecido poco tiempo después de finalizado el Mundial 2026, en el que Argentina fue finalista

Descartó “cosas raras” durante el Mundial 2026

Relató que el partido contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 fue un “desgaste muy grande a nivel de piernas y emocional. Llegamos muy justo, la peleamos”.

??? "EN EL ÚLTIMO MUNDIAL ESTUVIMOS MUY CERQUITA. LO DIMOS TODO. EL PARTIDO CON INGLATERRA FUE UN PARTIDO MUY DESGASTANTE. LA PELEAMOS COMO LO HICIMOS SIEMPRE"



Lionel Messi, sobre el último Mundial en Canadá, México y Estados Unidos. pic.twitter.com/IyiUlSFPr0 — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

“No tengan dudas de que los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”, expresó el astro, y les agradeció por “cumplirles el sueño de chiquito” de ganar títulos con la selección nacional.

“Tenía guerreros al lado que sabía que dejaban la vida”, los describió.

En un diálogo constante con el público que lo ovacionaba, dijo: “Voy a extrañar muchísimo jugar acá, tuve la suerte de jugar por todo el país y siempre recibí el cariño de todos. Soy un agradecido por lo que me tocó vivir. Siempre la cancha llena, estuvieron en todos lados. Sabemos el esfuerzo que hacen. Siempre somos locales en todos lados y eso lo sentimos”.

“Los voy a extrañar y ahora voy a estar de ese lado, bancando a estos chicos y a los que vengan. Siempre unidos. Quedó demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos lo que sea”, dijo Messi, y pidió apoyo al futuro de la Selección.

“Hay gente que quiere ver mal a la selección y no hay que darles el gusto”, subrayó.

“Estoy orgulloso de ser argentino y haber cumplido el sueño con todos ustedes. Los quiero”, concluyó el atacante de 39 años, envuelto en el canto de la gente.

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