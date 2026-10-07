Lionel Messi y su mensaje de despedida: “ya extraño vestir la celeste y blanca”

Lionel Messi se despidió en redes sociales tras su último partido con la camiseta celeste y blanca

Argentina's Lionel Messi waves to fans at the end of an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)

Lionel Messi dijo adiós a la selección Argentina. Crédito: Gustavo Garello | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

Lionel Messi escribió en redes sociales tan solo horas después de retirarse con la selección de Argentina y expresó que ya extraña “vestir la camiseta celeste y blanca”.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, escribió el argentino.

El capitán de la selección argentina compartió múltiples imágenes del partido frente a Benín y también en su homenaje tras el encuentro junto a su familia y los compañeros.

“Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, siguió el argentino.

Messi agradeció a los clubes donde jugó

“También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, comentó.

Messi también agradeció a los clubes que le permitieron siempre concentrarse con la selección de Argentina durante toda su carrera.

“Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, expresó.

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