Estados Unidos consiguió su cuarto triunfo seguido por gol de Justin Ellis ante Canadá

Estados Unidos cerró cuatro de cuatro la reciente fecha FIFA, tras vencer 1-0 a Canadá gracias a un tanto de Justin Ellis en Minnesota.

El primero en caer ante los dirigidos por Mauricio Pochettino fue Perú, por marcador 4-1, posteriormente se impuso 4-2 a Chile y el sábado pasado derrotó 3-0 a México.

La victoria dará mucha tranquilidad al nuevo proceso que comenzó Estados Unidos rumbo al Mundial 2030. El equipo de Pochettino no cerró de la mejor manera su participación en la pasada Copa del Mundo, pues fue goleado por Bélgica en los octavos de final.

Estados Unidos volverá a jugar hasta mediados de noviembre cuando se enfrente a Haití por los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf.

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Justin Ellis destrabó el marcador

El conjunto estadounidense encontró la ventaja al minuto 29. Ellis apareció dentro del área y definió con la pierna derecha para mandar el balón al fondo de la portería, luego de una asistencia de Alex Freeman.

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Canadá intentó reaccionar y generó algunas oportunidades antes del descanso. Stephen Eustáquio probó desde fuera del área al minuto 35, pero su disparo fue detenido por el arquero estadounidense.

Para la segunda mitad, ambos equipos realizaron modificaciones en busca de cambiar el rumbo del encuentro. Estados Unidos reforzó su plantilla con los ingresos de Sergiño Dest, Sebastian Berhalter y Julian Hall, mientras que Canadá también movió sus piezas.

El conjunto canadiense tuvo algunas aproximaciones importantes durante el complemento, incluyendo un remate de Luc de Fougerolles que pasó muy cerca del poste y una oportunidad de cabeza de Promise David al minuto 79.

Estados Unidos logró resistir los intentos de Canadá durante los minutos finales y mantuvo la ventaja hasta el silbatazo final. Tras cinco minutos de compensación, el árbitro decretó el final del encuentro con victoria de 1-0 para el conjunto de las barras y las estrellas.

Con este resultado, Justin Ellis y Alex Freeman fueron los protagonistas de la jugada que terminó definiendo el partido, mientras que Estados Unidos consiguió cerrar el amistoso con la portería en cero.

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