María Corina Machado respalda a María Elvira Salazar para su reelección al Congreso de EE.UU.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó este miércoles su respaldo a la congresista republicana por Florida María Elvira Salazar para que sea reelegida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En un video publicado en X por Salazar, Machado destacó el papel de la legisladora como aliada de la causa por la libertad de Venezuela y afirmó que los venezolanos “siempre recordaremos” su posición frente a la situación del país.

“Hoy quiero reconocer y manifestar nuestro respaldo a María Elvira Salazar por algo muy concreto: ha sido una aliada firme y leal a la causa de la libertad de Venezuela”, dijo Machado.

La dirigente opositora sostuvo que Salazar comprendió desde el comienzo que “una Venezuela libre es vital para la seguridad nacional de los Estados Unidos” y destacó que la congresista ha mantenido su posición incluso cuando otros han dudado o guardado silencio.

“Cuando otros han dudado, tú te has mantenido firme en tu posición. Cuando otros han callado, tú has alzado tu voz”, afirmó Machado dirigiéndose a Salazar.

Machado también agradeció a la congresista por mantenerse del lado de la libertad de Venezuela y concluyó su mensaje con un respaldo directo a su candidatura: “El pueblo venezolano cuenta contigo y tú sabes que cuentas con nuestro apoyo”.

La respuesta de Salazar

Salazar respondió al video de Machado en X y calificó el respaldo como un honor, al recordar su trabajo en favor de la causa venezolana desde Florida y Washington.

“La libertad de Venezuela nunca ha sido una causa lejana para mí. Desde Miami hasta Washington, la he defendido con convicción”, escribió la congresista.

“Por eso, el respaldo de María Corina a mi reelección me honra profundamente”, añadió.

La libertad de Venezuela nunca ha sido una causa lejana para mí. Desde Miami hasta Washington, la he defendido con convicción.



Por eso, el respaldo de María Corina a mi reelección me honra profundamente.



Su valentía y su lucha por una verdadera transición democrática? pic.twitter.com/hWy2MyNYbF — María Elvira Salazar ?? (@MaElviraSalazar) October 7, 2026

Salazar describió a Machado como una referencia de la lucha por una transición democrática en Venezuela y agradeció su confianza.

“Su valentía y su lucha por una verdadera transición democrática representan la esperanza de millones de venezolanos”, afirmó.

La congresista agregó que continuará acompañando al pueblo venezolano y defendiendo su derecho a decidir su futuro en libertad.

Salazar y su posición sobre Venezuela

El respaldo de Machado se produce mientras Salazar mantiene una presencia activa en el debate sobre Venezuela en Washington.

En julio, la congresista preguntó a un funcionario del Departamento de Estado por las condiciones para el regreso de Machado a Venezuela. El funcionario respondió que Estados Unidos no impediría su retorno y que la Administración Trump consideraba que la opositora tenía derecho a regresar a su país.

Salazar también ha respaldado públicamente el regreso de Machado. En julio sostuvo que la dirigente venezolana no necesitaba autorización para volver a su país y afirmó que el pueblo venezolano necesitaba de su liderazgo.

En paralelo, la congresista atraviesa su campaña para buscar la reelección por Florida. Su campaña ha anunciado durante 2026 diversos respaldos a su candidatura, entre ellos los de alcaldes del distrito que representa y organizaciones empresariales y policiales.

El apoyo de Machado llega además en un momento en que Salazar ha marcado diferencias públicas con el presidente Donald Trump en materia migratoria. En septiembre, la congresista cuestionó algunas de las políticas de aplicación de las leyes migratorias de la Administración y afirmó que habían ido “demasiado lejos”.

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