Seguro Social: ¿cuánto cobran al mes quienes se jubilan a los 65 años?

En 2026, una persona de 65 años que recibía el pago promedio del Seguro Social de diciembre pasado cobraría aproximadamente $1,652.27 al mes, tras el aumento de 2.8% aplicado este año. La cantidad que recibe cada beneficiario depende de su historial laboral y de la edad a la que comenzó a solicitar los pagos.

Las personas de 65 años que recibían beneficios de jubilación del Seguro Social cobraban, en promedio, $1,607.27 mensuales en diciembre de 2025. Sin embargo, solicitar los pagos a esa edad puede reducir permanentemente la cantidad que corresponde recibir.

El promedio, citado por The Motley Fool, sirve como referencia, pero no representa un pago garantizado para todos.

Tampoco significa que todas las personas incluidas comenzaron a cobrar exactamente a los 65 años: sus cantidades dependen de sus salarios y de cuándo solicitaron los beneficios.

Cuánto reciben hombres y mujeres

Los datos de diciembre de 2025 muestran diferencias entre los beneficiarios de esa edad. Los hombres recibían un promedio de $1,772 mensuales y las mujeres, de $1,457.40.

La diferencia era de $314.60 al mes.

Estas cantidades reflejan distintos historiales laborales y decisiones sobre cuándo comenzar a cobrar.

Por eso, dos personas de la misma edad pueden recibir pagos diferentes.

En 2026 entró en vigor un ajuste por costo de vida, conocido como COLA, de 2.8%.

Aplicado a los $1,607.27 del promedio citado, equivale a unos $45 adicionales mensuales y llevaría esa cantidad a aproximadamente $1,652.27.

Este es un cálculo sobre el promedio anterior, no un nuevo promedio oficial para todos los beneficiarios de 65 años.

Por qué cobrar a los 65 puede reducir el pago

Cumplir 65 años suele marcar el acceso a Medicare, el seguro médico federal, pero no significa que ya corresponda cobrar el beneficio completo de jubilación.

Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad para recibir el Seguro Social sin reducción por solicitarlo anticipadamente es de 67 años.

Si comienzan exactamente a los 65, recibirán aproximadamente 13.33% menos cada mes que si esperaran hasta los 67.

Por ejemplo, si a una persona le corresponden $2,000 mensuales a los 67 años, solicitarlos dos años antes reduciría el pago a aproximadamente $1,733.33.

La reducción no desaparece al cumplir 67, aunque los beneficios pueden seguir aumentando con los ajustes anuales por costo de vida.

Cómo se calcula la jubilación

La Administración del Seguro Social utiliza los 35 años con mayores ingresos laborales, ajustados para reflejar los cambios en los salarios a lo largo del tiempo.

Después aplica una fórmula para determinar el beneficio.

Si alguien tiene menos de 35 años de ingresos registrados, los años faltantes cuentan como ceros, lo que disminuye el promedio utilizado en el cálculo.

Qué considerar antes de solicitarlo

Comenzar a cobrar a los 65 puede ayudar a quienes necesitan cubrir sus gastos, ya no pueden trabajar o tienen una expectativa de vida corta.

Además, las primas de Medicare Parte B normalmente se descuentan del beneficio.

Esperar exige cubrir los gastos con otros recursos y pagar Medicare por separado, pero permite recibir una cantidad mensual mayor.

Los aumentos por retrasar la solicitud pueden continuar hasta los 70 años.

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