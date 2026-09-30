Así puedes aumentar hasta 24% tus pagos de jubilación del Seguro Social

La edad a la que solicitas la jubilación del Seguro Social puede marcar una diferencia permanente en tus ingresos. Para quienes tienen una edad plena de retiro de 67 años, esperar hasta los 70 permite aumentar hasta 24% el beneficio mensual.

Cómo se obtiene el aumento

El incremento se consigue mediante los créditos por jubilación diferida.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) establece que las personas nacidas en 1960 o después alcanzan su edad plena de jubilación a los 67 años, cuando pueden cobrar el beneficio correspondiente sin reducciones por solicitarlo anticipadamente.

Después de esa edad, cada mes que retrasan el inicio de sus pagos suma un crédito equivalente a dos tercios de 1%.

Esto representa 8% por año: esperar los 36 meses entre los 67 y los 70 eleva el beneficio al 124% del monto original. Al cumplir 70 años, dejan de acumularse estos créditos.

Por ejemplo, alguien con un beneficio de $2,000 mensuales a los 67 podría recibir $2,480 si comienza a cobrar a los 70, sin incluir otros ajustes.

Ese aumento de $480 se incorpora al pago mensual de jubilación.

Un beneficio mayor también cambia el efecto del COLA

Una base mensual más alta permite que los ajustes por costo de vida, conocidos como COLA, produzcan incrementos mayores en términos monetarios.

Por ejemplo, un ajuste de 2.8%: aplicado a $2,000, representa $56 adicionales al mes. Sobre $2,480, equivale aproximadamente a $69. Como ves, el porcentaje es idéntico, pero el aumento monetario resulta mayor.

Comenzar a cobrar a los 70 también puede influir en la protección económica del cónyuge sobreviviente, ya que los créditos acumulados por el trabajador pueden incorporarse al cálculo de ese beneficio.

Sin embargo, el monto depende de las condiciones aplicables y puede reducirse si el sobreviviente lo solicita antes de su propia edad plena de jubilación.

Cómo financiar los años de espera

El principal reto consiste en sostener los gastos sin recibir todavía la jubilación. Confiar únicamente en trabajar hasta los 70 puede complicarse si hay despidos, recortes de personal o dificultades para encontrar otro empleo a los 67.

Entre las opciones que plantea el portal FinanceBuzz están continuar trabajando parcialmente, realizar consultorías o aceptar proyectos independientes.

Asimismo, mantener bajos los gastos puede ayudar a que esos ingresos alcancen.

Otra posibilidad es utilizar ahorros o hacer retiros de una cuenta IRA o un plan 401(k) entre los 67 y los 70.

Una vez iniciados los pagos del Seguro Social, podría disminuir la necesidad de retirar dinero de esas cuentas.

Toma en cuenta que esperar hasta los 70 años implica renunciar temporalmente a los pagos que se cobrarían durante esos tres años si te jubilas a los 67.

Por ello, obtener el aumento requiere evaluar los recursos disponibles para cubrir ese periodo y el efecto sobre los ahorros.

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