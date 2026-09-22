Cuando recibe en promedio alguien que se jubila a los 62, 67 y 70 años

La edad en que una persona solicita el Seguro Social puede marcar una diferencia de cientos de dólares en su cheque mensual. En 2026, los pagos promedio varían considerablemente entre quienes comienzan a los 62, 67 o 70 años.

El beneficio promedio del Seguro Social en 2026

Los trabajadores jubilados reciben en promedio alrededor de $2,086 mensuales, equivalentes a unos $25,000 al año.

Esta cantidad incorpora el ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8% aplicado en 2026, que elevó el promedio desde los $2,015 registrados en 2025.

Sin embargo, esa cifra incluye a jubilados que comenzaron a cobrar a diferentes edades.

FinanceBuzz analizó cuánto recibe en promedio una persona que solicita sus beneficios a tres edades clave: 62, 67 y 70 años.

A los 62 años: $1,424 al mes

Los 62 años representan la edad más temprana en que la mayoría de las personas puede comenzar a recibir beneficios.

Para alguien cuya edad plena de jubilación es 67 años, solicitarlos a los 62 implica una reducción permanente de aproximadamente 30% sobre su beneficio base.

En 2026, el beneficio promedio para quien comienza a cobrar a los 62 años es de aproximadamente $1,424 mensuales, o $17,088 al año, antes de deducciones o retenciones.

A los 67 años: $2,016 al mes

Para quienes nacieron en 1960 o posteriormente, los 67 años corresponden a la edad plena de jubilación.

Al llegar a este punto, el beneficiario puede recibir el 100% de su cantidad de seguro primario (PIA), calculada a partir de sus 35 años de mayores ingresos y ajustada por la inflación salarial.

El pago promedio para quienes solicitan el Seguro Social a los 67 años en 2026 es de aproximadamente $2,016 mensuales, equivalentes a $24,192 al año.

Son $592 más al mes y $7,104 adicionales al año frente al promedio de quienes comienzan a los 62.

A los 70 años: $2,275 al mes

Esperar después de la edad plena de jubilación permite acumular créditos por jubilación retrasada.

Para una persona cuya edad plena es 67 años, el beneficio aumenta alrededor de 8% por cada año que pospone la solicitud hasta los 70.

Con el COLA incluido, quienes comienzan a los 70 años reciben en promedio unos $2,275 mensuales, equivalentes a $27,300 anuales.

Esto representa aproximadamente $259 más al mes que comenzar a los 67 y $851 más que hacerlo a los 62.

Otros factores que pueden cambiar el pago

La edad no es el único elemento que determina cuánto recibe una persona.

El Seguro Social considera los 35 años con mayores ingresos, por lo que tener años con ingresos bajos o de $0 puede reducir el beneficio.

Además, los beneficios para cónyuges y sobrevivientes, los impuestos y las primas de Medicare pueden modificar la cantidad que finalmente llega al beneficiario.

Recuerda que los $1,424, $2,016 y $2,275 son promedios. El cheque individual puede ser mayor o menor dependiendo del historial de ingresos y otras circunstancias.

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