Un tractor con más de 20 jóvenes volcó y dejó 14 personas heridas en Wellsburg

Un paseo que debía ser una actividad recreativa terminó en una escena de emergencia en Wellsburg, Nueva York, cuando un tractor que transportaba a un grupo de jóvenes perdió el control durante un descenso y volcó. El accidente dejó al menos 14 personas heridas, mientras que el conductor, un adolescente de 16 años, permanece hospitalizado en estado crítico.

De acuerdo con CNN, el incidente ocurrió el domingo en esta pequeña localidad del condado de Chemung, durante una actividad organizada por un grupo juvenil de la comunidad bautista alemana. En el recorrido participaban más de 20 personas, con edades de entre los 4 y los 19 años. 5 de ellos lograron saltar del tractor antes de que el vehículo terminara volcado.

De acuerdo con las autoridades, el tractor empezó a presentar problemas mientras descendía por una zona en pendiente y algunos pasajeros observaron que de los frenos salía humo. El conductor también habría tenido dificultades para mantener el control.

El tractor siguió avanzando sin poder detenerse

Pese a los primeros indicios de la falla, el recorrido continuó durante aproximadamente 1,6 kilómetros. La situación se volvió especialmente peligrosa cuando el tractor se aproximó a una intersección y no pudo detenerse ante una señal de stop.

En ese momento, el adolescente que estaba al volante giró hacia la derecha en un intento por controlar la marcha. La maniobra no evitó el accidente: el tractor volcó varias veces y el carro que llevaba a los pasajeros terminó desprendiéndose.

El remolque continuó avanzando por su cuenta antes de accidentarse también. Las autoridades señalaron que las 15 personas que permanecían a bordo fueron expulsadas durante el impacto, lo que obligó a movilizar a numerosos equipos de emergencia.

El conductor quedó atrapado debajo del tractor y fue arrastrado varios metros, hasta que el vehículo finalmente quedó detenido contra un árbol. Para entonces, el adolescente ya había quedado fuera de la estructura del tractor.

La mayoría de los heridos ya fue dada de alta

Los servicios de emergencia trasladaron a 11 personas a hospitales de la zona, incluido el conductor. La mayoría sufrió lesiones menores, entre ellas cortes y abrasiones, y pudo abandonar los centros médicos después de recibir atención.

El caso del adolescente de 16 años fue distinto. Debido a la gravedad de sus heridas, permanecía hospitalizado en estado crítico al día siguiente del accidente.

Las primeras informaciones habían indicado que 3 personas se encontraban en condición crítica. Sin embargo, conforme avanzó la atención médica, las autoridades aclararon que los demás afectados habían sido tratados y dados de alta.

El balance permitió descartar, por ahora, que hubiera víctimas mortales, aunque la condición del conductor mantiene la preocupación entre quienes participaron en la actividad y sus familias.

Investigan una posible falla de los frenos

La investigación apunta inicialmente a un posible problema en el sistema de frenado del tractor. El sheriff del condado de Chemung, William Schrom, explicó que las imágenes obtenidas por una cámara de vigilancia muestran la velocidad con la que el vehículo descendía hacia la intersección.

Las grabaciones también ayudaron a reconstruir los segundos previos al vuelco y a determinar que el tractor llegó al cruce fuera de control. El funcionario destacó otro elemento relevante: ningún automóvil ni peatón estuvo involucrado directamente en el accidente.

Según Schrom, 3 vehículos habían atravesado la intersección poco antes de que el tractor llegara al lugar. Unos instantes después, la situación cambió por completo.

Ahora, los investigadores analizan las condiciones mecánicas del tractor y la secuencia exacta de acontecimientos. La revisión deberá establecer qué originó la falla, cuándo comenzó a afectar la capacidad de frenado y si existió algún otro factor que contribuyera a que el vehículo no pudiera detenerse durante el descenso.

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