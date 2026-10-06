Policía investiga como homicidio la muerte de una mujer hallada con múltiples moretones en El Bronx

Una mujer murió después de ser hallada con moretones en todo el cuerpo dentro de su apartamento en El Bronx el domingo en la noche, y los detectives están considerando la posibilidad de que se trate de un crimen, informaron las autoridades.

Jasmine Chisolm, de 35 años, fue golpeada fuertemente, con marcas visibles en la cabeza y el rostro, cuando los funcionarios se apersonaron en el apartamento en East 158th Street, cerca de Courtlandt Avenue en Melrose, alrededor de las 6:30 de la tarde, indicaron los agentes.

De acuerdo con las fuentes policiales, su novio llamó al 911 para alertar sobre su grave estado, informó New York Post.

Chisolm fue llevada por los servicios de emergencia al Centro Médico Lincoln, donde en un principio su estado fue declarado como crítico, hasta que sucumbió debido a la gravedad de sus lesiones horas después.

Todavía no está del todo claro cómo murió la mujer, pero el NYPD está investigando la probabilidad de que se trate de un asesinato, dicen las fuentes policiales consultadas.

La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York determinará oficialmente la causa de muerte de Chisolm.

Hasta el momento no se ha producido ninguna detención respecto al caso.

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